Экономист Беляев: развитие Африки позволит избежать глобальных финансовых кризисов

05 августа 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Африка даст возможности для роста другим экономикам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Развитие Африки позволит избежать глобальных кризисов, так как страны континента станут выпускным клапанам для мирового рынка и дадут возможности для роста другим экономикам. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев. «В экономике всегда есть риски. Но тут есть выпускные клапаны, которые дают возможность избежать глобальные кризисы. В 2008 году был чисто финансовый пузырь, который локально, но упирался на неуспевающую отрасль. Но сейчас все совершенно другое и в региональном плане, и в инвестиционном. Если в Африке начнется развитие, то она одна в себя вберет столько ресурсов и возможностей, что даст возможности для роста всем остальным экономикам, что мало не покажется. Но там все надо начинать практически с нуля», — сказал Михаил Беляев. Экономист подчеркнул, что Африка обладает важными социальными ресурсами для начала стабильного развития. «Мы 10 лет говорили, что Африка — потенциальный континент роста. Сейчас делаются конкретные шаги и конкретные усилия в том, чтобы Африка двинулась с мертвой точки. Это будет колоссальный очаг роста мировой экономики хотя бы потому, что там уже проживает полтора миллиарда населения. Это единственный континент, где есть темпы роста населения, где преобладает молодежь, то есть рабочая сила», — объяснил он. При этом не только Африка может стать очагом развития мировой экономики, подчеркнул собеседник агентства. «Если бы это все происходило только в рамках Западной Европы или Америки, то можно было бы говорить о кризисе. Но тут вмешивается ситуация в пятнах роста, которые появляются и все более отчетливо видны на экономической карте мира. Это Юго-Восточная Азия с Китаем, Индией, Индонезией, Вьетнамом, Филиппинами. Центральная Азия с Ираном, Саудовской Аравии, Турцией», — заключил Беляев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Развитие Африки позволит избежать глобальных кризисов, так как страны континента станут выпускным клапанам для мирового рынка и дадут возможности для роста другим экономикам. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев. «В экономике всегда есть риски. Но тут есть выпускные клапаны, которые дают возможность избежать глобальные кризисы. В 2008 году был чисто финансовый пузырь, который локально, но упирался на неуспевающую отрасль. Но сейчас все совершенно другое и в региональном плане, и в инвестиционном. Если в Африке начнется развитие, то она одна в себя вберет столько ресурсов и возможностей, что даст возможности для роста всем остальным экономикам, что мало не покажется. Но там все надо начинать практически с нуля», — сказал Михаил Беляев. Экономист подчеркнул, что Африка обладает важными социальными ресурсами для начала стабильного развития. «Мы 10 лет говорили, что Африка — потенциальный континент роста. Сейчас делаются конкретные шаги и конкретные усилия в том, чтобы Африка двинулась с мертвой точки. Это будет колоссальный очаг роста мировой экономики хотя бы потому, что там уже проживает полтора миллиарда населения. Это единственный континент, где есть темпы роста населения, где преобладает молодежь, то есть рабочая сила», — объяснил он. При этом не только Африка может стать очагом развития мировой экономики, подчеркнул собеседник агентства. «Если бы это все происходило только в рамках Западной Европы или Америки, то можно было бы говорить о кризисе. Но тут вмешивается ситуация в пятнах роста, которые появляются и все более отчетливо видны на экономической карте мира. Это Юго-Восточная Азия с Китаем, Индией, Индонезией, Вьетнамом, Филиппинами. Центральная Азия с Ираном, Саудовской Аравии, Турцией», — заключил Беляев.