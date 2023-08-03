03 августа 2023

Мэрия Кургана назвала фейком новость о перекрытии движения по мосту в Заозерный

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объезд с главой города по объектам дорожной деятельности. Курган, заозерный, пр голикова
Мэрия Кургана назвала фейком новость про перекрытие дорог Фото:

В социальных сетях появилась информация, что в Кургане с 9 августа будет закрыто движение для автомобилей по мосту на улице Маршала Голикова в сторону микрорайона Заозерный. Данная информация местными властями признана недостоверной. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в городской администрации.

«С 9 августа будет перекрыто движение на мосту (по Голикова) в сторону мкр. Заозерный. Движение будет организовано по временной схеме по второй половине с установкой временных дорожных знаков и нанесением временной дорожной разметки», — такое сообщение распространялось в социальных сетях.

В группе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте» пояснили, что в ближайшее время перекрытие по проспекту Маршала Голикова не планируется. «Все ремонты на мосту по пр. Маршала Голикова будут синхронизированы с ремонтом Чеховского путепровода. О дате их проведения курганцы будут извещены заранее через официальный сайт администрации города Кургана», — сообщает мэрия.

Курганцы нашли ответ мэрии Кургана на сообщение одно из пользователей социальной сети «ВКонтакте», в котором сотрудники ведомства ранее сообщали информацию, позднее названную фейком. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием по данной ситуации в городскую администрацию. Информация будет дополнена после того, как будет получен ответ.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане перекрывали для движения участок городской улицы. Новый участок по улице Коли Мяготина был недоступен для местных водителей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В социальных сетях появилась информация, что в Кургане с 9 августа будет закрыто движение для автомобилей по мосту на улице Маршала Голикова в сторону микрорайона Заозерный. Данная информация местными властями признана недостоверной. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в городской администрации. «С 9 августа будет перекрыто движение на мосту (по Голикова) в сторону мкр. Заозерный. Движение будет организовано по временной схеме по второй половине с установкой временных дорожных знаков и нанесением временной дорожной разметки», — такое сообщение распространялось в социальных сетях. В группе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте» пояснили, что в ближайшее время перекрытие по проспекту Маршала Голикова не планируется. «Все ремонты на мосту по пр. Маршала Голикова будут синхронизированы с ремонтом Чеховского путепровода. О дате их проведения курганцы будут извещены заранее через официальный сайт администрации города Кургана», — сообщает мэрия. Курганцы нашли ответ мэрии Кургана на сообщение одно из пользователей социальной сети «ВКонтакте», в котором сотрудники ведомства ранее сообщали информацию, позднее названную фейком. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием по данной ситуации в городскую администрацию. Информация будет дополнена после того, как будет получен ответ. Ранее URA.RU писало, что в Кургане перекрывали для движения участок городской улицы. Новый участок по улице Коли Мяготина был недоступен для местных водителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...