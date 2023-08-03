Мэрия Кургана назвала фейком новость о перекрытии движения по мосту в Заозерный

Мэрия Кургана назвала фейком новость про перекрытие дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В социальных сетях появилась информация, что в Кургане с 9 августа будет закрыто движение для автомобилей по мосту на улице Маршала Голикова в сторону микрорайона Заозерный. Данная информация местными властями признана недостоверной. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в городской администрации.

«С 9 августа будет перекрыто движение на мосту (по Голикова) в сторону мкр. Заозерный. Движение будет организовано по временной схеме по второй половине с установкой временных дорожных знаков и нанесением временной дорожной разметки», — такое сообщение распространялось в социальных сетях.

В группе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте» пояснили, что в ближайшее время перекрытие по проспекту Маршала Голикова не планируется. «Все ремонты на мосту по пр. Маршала Голикова будут синхронизированы с ремонтом Чеховского путепровода. О дате их проведения курганцы будут извещены заранее через официальный сайт администрации города Кургана», — сообщает мэрия.

Курганцы нашли ответ мэрии Кургана на сообщение одно из пользователей социальной сети «ВКонтакте», в котором сотрудники ведомства ранее сообщали информацию, позднее названную фейком. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием по данной ситуации в городскую администрацию. Информация будет дополнена после того, как будет получен ответ.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане перекрывали для движения участок городской улицы. Новый участок по улице Коли Мяготина был недоступен для местных водителей.