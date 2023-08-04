Володин рассказал, на каких машинах ездит

Володин признался, что ездит на отечественных автомобилях Aursus и Москвич
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Володин предпочитает ездить на Москвиче внерабочее время Фото:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что ездит на российских автомобилях Aursus и «Москвич-3». Спикер думы поделился этим после призыва президента РФ Владимира Путина о пересадке чиновников на отечественные автомобили.

«Решение нашего президента поддерживаем. Отечественному автопрому необходима помощь и поддержка государства. <…> „Москвич-3“ хорошая машина. Вместительная, экономичная и надежная», — подчеркнул Вячеслав Володин. По работе он ездит на Aursus, а в нерабочее время предпочитает «Москвич». Слова Володина приводит Госдума в своем telegram-канале.

Спикер добавил, что массовый переход на отечественные автомобили может российским компаниям быстрее наладить производство. «Такой подход правильный», — заключил он.

Владимир Путин призывал чиновников пересесть на отечественные автомобили с целью улучшения российского автопрома. Отмечалось, что пока для этого нет возможности из-за отсутствия необходимого количества автомобилей.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что ездит на российских автомобилях Aursus и «Москвич-3». Спикер думы поделился этим после призыва президента РФ Владимира Путина о пересадке чиновников на отечественные автомобили. «Решение нашего президента поддерживаем. Отечественному автопрому необходима помощь и поддержка государства. <…> „Москвич-3“ хорошая машина. Вместительная, экономичная и надежная», — подчеркнул Вячеслав Володин. По работе он ездит на Aursus, а в нерабочее время предпочитает «Москвич». Слова Володина приводит Госдума в своем telegram-канале. Спикер добавил, что массовый переход на отечественные автомобили может российским компаниям быстрее наладить производство. «Такой подход правильный», — заключил он. Владимир Путин призывал чиновников пересесть на отечественные автомобили с целью улучшения российского автопрома. Отмечалось, что пока для этого нет возможности из-за отсутствия необходимого количества автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...