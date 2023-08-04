Володин рассказал, на каких машинах ездит

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что ездит на российских автомобилях Aursus и «Москвич-3». Спикер думы поделился этим после призыва президента РФ Владимира Путина о пересадке чиновников на отечественные автомобили.
«Решение нашего президента поддерживаем. Отечественному автопрому необходима помощь и поддержка государства. <…> „Москвич-3“ хорошая машина. Вместительная, экономичная и надежная», — подчеркнул Вячеслав Володин. По работе он ездит на Aursus, а в нерабочее время предпочитает «Москвич». Слова Володина
Спикер добавил, что массовый переход на отечественные автомобили может российским компаниям быстрее наладить производство. «Такой подход правильный», — заключил он.
Владимир Путин призывал чиновников пересесть на отечественные автомобили с целью улучшения российского автопрома. Отмечалось, что пока для этого нет возможности из-за отсутствия необходимого количества автомобилей.
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