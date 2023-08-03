Мэр Салехарда поручил проверить систему закупок во всех школах

Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский поручил подчиненным провести проверку системы закупок во всех школах города. Установка дана после выявления коррупционной схемы в одной из школ города, сообщили в администрации.
«Глава города дал поручение провести проверку системы закупок в образовательных учреждениях. Важно отметить, что борьба с любыми проявлениями коррупции — ключевое направление деятельности муниципальной власти Салехарда», — говорится в telegram-канале мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что завхоз школы в Салехарде и директор коммерческой организации подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Источники агентства предполагают, что речь идет о школе №3.
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