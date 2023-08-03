03 августа 2023

Мэр Салехарда поручил проверить систему закупок во всех школах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, учеба, школа, уроки, школьные парты
Во всех школах города пройдет проверка Фото:

Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский поручил подчиненным провести проверку системы закупок во всех школах города. Установка дана после выявления коррупционной схемы в одной из школ города, сообщили в администрации.

«Глава города дал поручение провести проверку системы закупок в образовательных учреждениях. Важно отметить, что борьба с любыми проявлениями коррупции — ключевое направление деятельности муниципальной власти Салехарда», — говорится в telegram-канале мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что завхоз школы в Салехарде и директор коммерческой организации подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Источники агентства предполагают, что речь идет о школе №3.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский поручил подчиненным провести проверку системы закупок во всех школах города. Установка дана после выявления коррупционной схемы в одной из школ города, сообщили в администрации. «Глава города дал поручение провести проверку системы закупок в образовательных учреждениях. Важно отметить, что борьба с любыми проявлениями коррупции — ключевое направление деятельности муниципальной власти Салехарда», — говорится в telegram-канале мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что завхоз школы в Салехарде и директор коммерческой организации подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Источники агентства предполагают, что речь идет о школе №3.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...