В Кургане возле стадиона снесут больше домов, чем планировали. Скрин

07 августа 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

В центре Кургана снесут более 30 домов для высотной застройки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Кургана возле бывшего стадиона «Локомотив» ради комплексной застройки снесут 33 дома. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. В прошлом году на земельном участке власти планировали снос 29 зданий. «Осуществить комплексное развитие территории жилой застройки, расположенной в районе стадиона Локомотив в городе Кургане. Планируется снос 33 жилых домов в границах улиц Пушкина, Луговая, Криволапова и Косая», — говорится в постановлении. Согласно новому постановлению, опубликованному 4 августа, общая площадь земельного участка — 43 918 квадратных метров. Это на три тысячи квадратов больше, чем заявлялось в 2022 году. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщали, что в июле в связи с перемежеванием территории был откорректирован список земельных участков под комплексную застройку. Ранее URA.RU писало, что в Кургане возле стадиона снесут десятки домов для строительства высоток. Инвесторам предлагали купить земельный участок в центре города за 145 млн рублей. Также сообщалось, что в районе набережной снесут более 30 домов. Территорию под жилую застройку продают за 50 млн рублей. В центре Кургана планируют снести более 30 домов в районе бывшего стадиона «Локомотив» Скрин: администрация города Кургана

В центре Кургана возле бывшего стадиона «Локомотив» ради комплексной застройки снесут 33 дома. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. В прошлом году на земельном участке власти планировали снос 29 зданий. «Осуществить комплексное развитие территории жилой застройки, расположенной в районе стадиона Локомотив в городе Кургане. Планируется снос 33 жилых домов в границах улиц Пушкина, Луговая, Криволапова и Косая», — говорится в постановлении. Согласно новому постановлению, опубликованному 4 августа, общая площадь земельного участка — 43 918 квадратных метров. Это на три тысячи квадратов больше, чем заявлялось в 2022 году. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщали, что в июле в связи с перемежеванием территории был откорректирован список земельных участков под комплексную застройку. Ранее URA.RU писало, что в Кургане возле стадиона снесут десятки домов для строительства высоток. Инвесторам предлагали купить земельный участок в центре города за 145 млн рублей. Также сообщалось, что в районе набережной снесут более 30 домов. Территорию под жилую застройку продают за 50 млн рублей.