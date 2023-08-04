Эрдоган раскрыл, когда Путин приедет в Турцию

Эрдоган: Путин посетит Турцию в августе
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, путин владимир, реджеп эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором визите Владимира Путина в Турцию Фото:

Президент России Владимир Путин намерен посетить Турцию в августе. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган у себя в соцсетях.

«Путин посетит Турцию в августе», — написал Эрдоган. Он также подчеркнул, что точная дата визита российского лидера в страну пока не определена.

Ранее Эрдоган пригласил Путина в Турцию. Он также заявлял, что намерен поднять вопрос о возвращении России в зерновую сделку. Однако позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что место переговоров двух глав государств будет обговариваться, пишет деловое издание «Взгляд».

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Президент России Владимир Путин намерен посетить Турцию в августе. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган у себя в соцсетях. «Путин посетит Турцию в августе», — написал Эрдоган. Он также подчеркнул, что точная дата визита российского лидера в страну пока не определена. Ранее Эрдоган пригласил Путина в Турцию. Он также заявлял, что намерен поднять вопрос о возвращении России в зерновую сделку. Однако позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что место переговоров двух глав государств будет обговариваться, пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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