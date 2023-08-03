Ученые в ХМАО зарабатывают меньше официантов

HeadHunter: работники сферы науки в ХМАО зарабатывают на 25% меньше официантов

04 августа 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Сотрудники сферы науки и образования зарабатывают на 25% меньше работников гостинично-ресторанного бизнеса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники сферы науки и образования зарабатывают на 25% меньше работников гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса HeadHunter в своем топ-5 наименее прибыльных сфер в регионе. «Работникам сферы „Наука, образование“ в среднем по ХМАО в июне предлагали зарплату в 36858 рублей в месяц. Тем временем кандидатам профессиональной отрасли „Туризм, гостиницы, рестораны“ готовы были платить 49724 рублей», — следует из статистики сервиса. Небольшие зарплаты предлагают также работникам розничной торговли (42149 рублей), а также в сфере продаж и обслуживания клиентов (43143 рублей). А административному персоналу в ХМАО в среднем готовы платить месячную зарплату в 43 тысячи. Ранее URA.RU рассказывало о самых выгодных профессиях в ХМАО. Самым дорогим специалистам работодатели обещают зарплаты от 100 тысяч рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники сферы науки и образования зарабатывают на 25% меньше работников гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса HeadHunter в своем топ-5 наименее прибыльных сфер в регионе. «Работникам сферы „Наука, образование“ в среднем по ХМАО в июне предлагали зарплату в 36858 рублей в месяц. Тем временем кандидатам профессиональной отрасли „Туризм, гостиницы, рестораны“ готовы были платить 49724 рублей», — следует из статистики сервиса. Небольшие зарплаты предлагают также работникам розничной торговли (42149 рублей), а также в сфере продаж и обслуживания клиентов (43143 рублей). А административному персоналу в ХМАО в среднем готовы платить месячную зарплату в 43 тысячи. Ранее URA.RU рассказывало о самых выгодных профессиях в ХМАО. Самым дорогим специалистам работодатели обещают зарплаты от 100 тысяч рублей.