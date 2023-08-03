03 августа 2023

Ученые в ХМАО зарабатывают меньше официантов

HeadHunter: работники сферы науки в ХМАО зарабатывают на 25% меньше официантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники сферы науки и образования зарабатывают на 25% меньше работников гостинично-ресторанного бизнеса Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники сферы науки и образования зарабатывают на 25% меньше работников гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса HeadHunter в своем топ-5 наименее прибыльных сфер в регионе.

«Работникам сферы „Наука, образование“ в среднем по ХМАО в июне предлагали зарплату в 36858 рублей в месяц. Тем временем кандидатам профессиональной отрасли „Туризм, гостиницы, рестораны“ готовы были платить 49724 рублей», — следует из статистики сервиса.

Небольшие зарплаты предлагают также работникам розничной торговли (42149 рублей), а также в сфере продаж и обслуживания клиентов (43143 рублей). А административному персоналу в ХМАО в среднем готовы платить месячную зарплату в 43 тысячи.

Ранее URA.RU рассказывало о самых выгодных профессиях в ХМАО. Самым дорогим специалистам работодатели обещают зарплаты от 100 тысяч рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники сферы науки и образования зарабатывают на 25% меньше работников гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса HeadHunter в своем топ-5 наименее прибыльных сфер в регионе. «Работникам сферы „Наука, образование“ в среднем по ХМАО в июне предлагали зарплату в 36858 рублей в месяц. Тем временем кандидатам профессиональной отрасли „Туризм, гостиницы, рестораны“ готовы были платить 49724 рублей», — следует из статистики сервиса. Небольшие зарплаты предлагают также работникам розничной торговли (42149 рублей), а также в сфере продаж и обслуживания клиентов (43143 рублей). А административному персоналу в ХМАО в среднем готовы платить месячную зарплату в 43 тысячи. Ранее URA.RU рассказывало о самых выгодных профессиях в ХМАО. Самым дорогим специалистам работодатели обещают зарплаты от 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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