У осужденного за коррупцию экс-замначальника курганского УМВД хотят забрать особняк

Курганские приставы собираются конфисковать недвижимость бывшего замначальника УМВД Шамина

У курганского экс-силовика приставы планируют конфисковать дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Судебные приставы намерены конфисковать земельный участок и дом в городе Шадринске у бывшего замначальника курганской полиции Андрея Шамина. Для исполнения производства УФССП подало иск к бывшему силовику в районный суд. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».

«Гражданские дела. Споры, связанные с исполнительным производством. Ответчик — Шамин Андрей Евгеньевич», — говорится в материалах дела. Истцом выступает один из ведущих судебных приставов-исполнителей УФССП региона.

Как сообщили URA.RU источники, приближенные к службе приставов, управление подало иск к Шамину с целью установления точных данных о недвижимости бывшего силовика. Это поможет ведомству конфисковать имущество Шамина. В качестве третьих лиц привлекаются региональное управление Росреестра, УМВД и СУ СК области.

Редакция направила запрос в УФССП по Курганской области. В управлении ответили, что на исполнении находятся исполнительные производства в отношении Шамина А.Е. Судебные приставы предпринимают меры, в том числе, обращаются в судебные инстанции «с целью последующего обращения взыскания на недвижимое имущество должника». Подробную информацию об исполнении имеют право получать только участники производства.

Ранее URA.RU сообщало, что приставы не могут полгода взыскать имущество осужденного за коррупцию экс-замначальника курганского УМВД. Бывший силовик Шамин должен по исполнительным листам более 55 млн.