Бизнесмены придумали, как решить проблему острого дефицита кадров в ХМАО

Предприниматели создают школы для работников, чтобы решить проблему дефицита кадров в ХМАО

05 августа 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Бизнесмены создают собственные системы обучения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Чтобы решить проблему дефицита кадров на своих предприятиях, бизнесмены из ХМАО создают собственные системы обучения и школы для новых сотрудников. Об этом URA.RU рассказала бизнес-тренер Международной федерации коучинга Анна Чернухина из Нижневартовска. «Предприниматели пришли к выводу, что самый эффективный способ для малого и среднего бизнеса сейчас искать себе высококвалифицированные кадры — это разрабатывать свою систему обучения. Когда ты можешь воспитать действительно целеустремленных людей. Хотя бы видя в работнике желание развиваться, ты можешь обеспечить его образованием, которое тебе необходимо на каком-либо уровне. Это единственный выход — создать эти условия, и тогда мы избавимся от дефицита кадров», — рассказывает журналисту агентства Чернухина. По словам бизнес-тренера, дефицит кадров в малом и среднем бизнесе — двусторонняя проблема, решение которой зависит от сотрудников и работодателей. «Человек, который приходит на работу, хочет чувствовать себя в безопасности. Хочет иметь финансовую свободу для себя и своей семьи, позволить себе квартиру, еду должного уровня и так далее. Работодатель не создает ему этих условий — работник к нему не идет, ему это не выгодно. Работник, в свою очередь, не готов развиваться, чтобы быть на том уровне, который нужен работодателю. А спрос растет как раз на высококвалифицированные кадры», — добавляет бизнес-тренер. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО образовался рекордный дефицит кадров. Тогда на одну вакансию в регионе приходилось менее четырех резюме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы решить проблему дефицита кадров на своих предприятиях, бизнесмены из ХМАО создают собственные системы обучения и школы для новых сотрудников. Об этом URA.RU рассказала бизнес-тренер Международной федерации коучинга Анна Чернухина из Нижневартовска. «Предприниматели пришли к выводу, что самый эффективный способ для малого и среднего бизнеса сейчас искать себе высококвалифицированные кадры — это разрабатывать свою систему обучения. Когда ты можешь воспитать действительно целеустремленных людей. Хотя бы видя в работнике желание развиваться, ты можешь обеспечить его образованием, которое тебе необходимо на каком-либо уровне. Это единственный выход — создать эти условия, и тогда мы избавимся от дефицита кадров», — рассказывает журналисту агентства Чернухина. По словам бизнес-тренера, дефицит кадров в малом и среднем бизнесе — двусторонняя проблема, решение которой зависит от сотрудников и работодателей. «Человек, который приходит на работу, хочет чувствовать себя в безопасности. Хочет иметь финансовую свободу для себя и своей семьи, позволить себе квартиру, еду должного уровня и так далее. Работодатель не создает ему этих условий — работник к нему не идет, ему это не выгодно. Работник, в свою очередь, не готов развиваться, чтобы быть на том уровне, который нужен работодателю. А спрос растет как раз на высококвалифицированные кадры», — добавляет бизнес-тренер. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО образовался рекордный дефицит кадров. Тогда на одну вакансию в регионе приходилось менее четырех резюме.