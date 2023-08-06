В Кургане просят отремонтировать бомбоубежище

07 августа 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Бомбоубежище, расположенное в курганском многоквартирном доме, представляет опасность для местных жителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель курганского дома обратился с просьбой отремонтировать шахту вентиляции бомбоубежища, принадлежащего управлению ГО и ЧС Кургана. Об этом он написал на портале «Обратись». «Прошу оказать содействие в восстановлении нормативного состояния шахты вентиляции бомбоубежища, расположенной во дворе многоквартирного дома в Кургане по ул. Красина 43 в связи с ее аварийным состоянием и угрозой получения травм», — написано в обращении. Также председатель опасается, что в случае падения незакрепленной плиты на крыше шахты, могут быть повреждены автомобили граждан, припаркованные в непосредственной близости. В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU ответили, что средства на ремонт убежища были выделены. «На объекте гражданской обороны, расположенном в жилом доме по данному адресу, запланировано проведение капитального ремонта, в том числе по вентиляции». В настоящее время проводится аукцион на разработку проектной документации.



Ранее URA.RU писало, что курганских чиновников через суд обязали переделать ремонт в бункере. Радиационное убежище было отделано керамической плиткой и горючими отделочными материалами, которые являются опасными для данных видов сооружений

Председатель курганского дома обратился с просьбой отремонтировать шахту вентиляции бомбоубежища, принадлежащего управлению ГО и ЧС Кургана. Об этом он написал на портале «Обратись». «Прошу оказать содействие в восстановлении нормативного состояния шахты вентиляции бомбоубежища, расположенной во дворе многоквартирного дома в Кургане по ул. Красина 43 в связи с ее аварийным состоянием и угрозой получения травм», — написано в обращении. Также председатель опасается, что в случае падения незакрепленной плиты на крыше шахты, могут быть повреждены автомобили граждан, припаркованные в непосредственной близости. В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU ответили, что средства на ремонт убежища были выделены. «На объекте гражданской обороны, расположенном в жилом доме по данному адресу, запланировано проведение капитального ремонта, в том числе по вентиляции». В настоящее время проводится аукцион на разработку проектной документации. Ранее URA.RU писало, что курганских чиновников через суд обязали переделать ремонт в бункере. Радиационное убежище было отделано керамической плиткой и горючими отделочными материалами, которые являются опасными для данных видов сооружений