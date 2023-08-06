06 августа 2023

В Кургане просят отремонтировать бомбоубежище

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Убежище на угольной шахте имени Челюскинцев в Петровском районе. ДНР, Донецк, подвал, убежище, бомбоубежище
Бомбоубежище, расположенное в курганском многоквартирном доме, представляет опасность для местных жителей Фото:

Председатель курганского дома обратился с просьбой отремонтировать шахту вентиляции бомбоубежища, принадлежащего управлению ГО и ЧС Кургана. Об этом он написал на портале «Обратись».

«Прошу оказать содействие в восстановлении нормативного состояния шахты вентиляции бомбоубежища, расположенной во дворе многоквартирного дома в Кургане по ул. Красина 43 в связи с ее аварийным состоянием и угрозой получения травм», — написано в обращении. Также председатель опасается, что в случае падения незакрепленной плиты на крыше шахты, могут быть повреждены автомобили граждан, припаркованные в непосредственной близости.

В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU ответили, что средства на ремонт убежища были выделены. «На объекте гражданской обороны, расположенном в жилом доме по данному адресу, запланировано проведение капитального ремонта, в том числе по вентиляции». В настоящее время проводится аукцион на разработку проектной документации.

Ранее URA.RU писало, что курганских чиновников через суд обязали переделать ремонт в бункере. Радиационное убежище было отделано керамической плиткой и горючими отделочными материалами, которые являются опасными для данных видов сооружений

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель курганского дома обратился с просьбой отремонтировать шахту вентиляции бомбоубежища, принадлежащего управлению ГО и ЧС Кургана. Об этом он написал на портале «Обратись». «Прошу оказать содействие в восстановлении нормативного состояния шахты вентиляции бомбоубежища, расположенной во дворе многоквартирного дома в Кургане по ул. Красина 43 в связи с ее аварийным состоянием и угрозой получения травм», — написано в обращении. Также председатель опасается, что в случае падения незакрепленной плиты на крыше шахты, могут быть повреждены автомобили граждан, припаркованные в непосредственной близости. В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU ответили, что средства на ремонт убежища были выделены. «На объекте гражданской обороны, расположенном в жилом доме по данному адресу, запланировано проведение капитального ремонта, в том числе по вентиляции». В настоящее время проводится аукцион на разработку проектной документации. Ранее URA.RU писало, что курганских чиновников через суд обязали переделать ремонт в бункере. Радиационное убежище было отделано керамической плиткой и горючими отделочными материалами, которые являются опасными для данных видов сооружений
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...