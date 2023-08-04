В Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку на детской площадке. Видео

04 августа 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

Мигранты устроили драку на детской площадке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге мигранты устроили драку на детской площадке. В потасовке участвовали несколько десятков человек. Инцидент произошел на Сортировке, сообщают читатели URA.RU. «Порядка 40 человек стали участниками потасовки. Массовая драка произошла между мигрантами. Мордобой произошел во дворе домов на улице Софьи Перовской, 117-119», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Оперативно получить комментарий не удалось. Ранее URA.RU писало, что иностранцы устроили массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. Разнимали их неравнодушные горожане.

В Екатеринбурге мигранты устроили драку на детской площадке. В потасовке участвовали несколько десятков человек. Инцидент произошел на Сортировке, сообщают читатели URA.RU. «Порядка 40 человек стали участниками потасовки. Массовая драка произошла между мигрантами. Мордобой произошел во дворе домов на улице Софьи Перовской, 117-119», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Оперативно получить комментарий не удалось. Ранее URA.RU писало, что иностранцы устроили массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. Разнимали их неравнодушные горожане.