04 августа 2023

Крючков не подтвердил информацию о взрывах у Крымского моста

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Советник главы Крыма Олег Крючков не подтвердил информацию о взрывах в районе Крымского моста. По его словам, сигнал «тревога» в районе Крымского моста включен из-за угрозы атаки.

«Сигнал „Тревога“ в районе Крымского моста из-за угрозы атаки — объявляется не первый раз. Иногда два, три раза в день. Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу», — написал Крючков в соцсети. Он также попросил сохранять спокойствие.

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Советник главы Крыма Олег Крючков не подтвердил информацию о взрывах в районе Крымского моста. По его словам, сигнал «тревога» в районе Крымского моста включен из-за угрозы атаки. «Сигнал „Тревога“ в районе Крымского моста из-за угрозы атаки — объявляется не первый раз. Иногда два, три раза в день. Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу», — написал Крючков в соцсети. Он также попросил сохранять спокойствие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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