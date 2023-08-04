Крючков не подтвердил информацию о взрывах у Крымского моста

05 августа 2023 в 02:25 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Советник главы Крыма Олег Крючков не подтвердил информацию о взрывах в районе Крымского моста. По его словам, сигнал «тревога» в районе Крымского моста включен из-за угрозы атаки. «Сигнал „Тревога“ в районе Крымского моста из-за угрозы атаки — объявляется не первый раз. Иногда два, три раза в день. Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу», — написал Крючков в соцсети. Он также попросил сохранять спокойствие.

Советник главы Крыма Олег Крючков не подтвердил информацию о взрывах в районе Крымского моста. По его словам, сигнал «тревога» в районе Крымского моста включен из-за угрозы атаки. «Сигнал „Тревога“ в районе Крымского моста из-за угрозы атаки — объявляется не первый раз. Иногда два, три раза в день. Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу», — написал Крючков в соцсети. Он также попросил сохранять спокойствие.