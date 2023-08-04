04 августа 2023

Рогов: три дрона уничтожили в районе Керченского пролива

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уже уничтожено три надводных дрона. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов

«Уничтожение вражеских надводных дронов и БПЛА движется успешно. В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уже уничтожено три надводных дрона», — заявил он. в соцсети.

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В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уже уничтожено три надводных дрона. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов «Уничтожение вражеских надводных дронов и БПЛА движется успешно. В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уже уничтожено три надводных дрона», — заявил он. в соцсети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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