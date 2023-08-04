Рогов: три дрона уничтожили в районе Керченского пролива

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уже уничтожено три надводных дрона. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов
«Уничтожение вражеских надводных дронов и БПЛА движется успешно. В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уже уничтожено три надводных дрона», — заявил он. в соцсети.
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