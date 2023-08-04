Рогов: три дрона уничтожили в районе Керченского пролива

05 августа 2023 в 02:38 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уже уничтожено три надводных дрона. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов «Уничтожение вражеских надводных дронов и БПЛА движется успешно. В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уже уничтожено три надводных дрона», — заявил он. в соцсети.

В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уже уничтожено три надводных дрона. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов «Уничтожение вражеских надводных дронов и БПЛА движется успешно. В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уже уничтожено три надводных дрона», — заявил он. в соцсети.