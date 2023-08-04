Politico выяснило, что мешает пилотам ВСУ тренироваться на F-16

Politico: низкий уровень знания английского языка мешает ВСУ тренироваться на F-16

05 августа 2023 в 03:07 Размер текста - 17 +

Незнание английского стало препятствием для украинских пилотов F-16 Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Низкий уровень владения английским языком среди украинских пилотов является проблемой для их обучения на истребителях F-16. Из 32-х летчиков лишь восемь человек владеют необходимыми знаниями иностранного языка. «Всего 32 украинских пилота, которых достаточно для двух эскадрилий, были определены для потенциального участия в тренировочной программе. Их владение английским языком остается камнем преткновения», — сообщила американская газета Politico . По информации издания, только восемь пилотов владеют английским языком на том уровне, который позволяет им начать обучение на американских истребителях немедленно. Для остальных могут ввести языковые курсы. Ранее URA.RU сообщало о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о начале обучения украинских военных пилотированию истребителей F-16. Тренировки пилотов начнутся в августе. Иностранные партнеры пообещали передать истребители Украине, как только солдаты ВСУ научатся управлять ими.

Низкий уровень владения английским языком среди украинских пилотов является проблемой для их обучения на истребителях F-16. Из 32-х летчиков лишь восемь человек владеют необходимыми знаниями иностранного языка. «Всего 32 украинских пилота, которых достаточно для двух эскадрилий, были определены для потенциального участия в тренировочной программе. Их владение английским языком остается камнем преткновения», — сообщила американская газета Politico. По информации издания, только восемь пилотов владеют английским языком на том уровне, который позволяет им начать обучение на американских истребителях немедленно. Для остальных могут ввести языковые курсы. Ранее URA.RU сообщало о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о начале обучения украинских военных пилотированию истребителей F-16. Тренировки пилотов начнутся в августе. Иностранные партнеры пообещали передать истребители Украине, как только солдаты ВСУ научатся управлять ими.