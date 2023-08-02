Зеленский: тренировки украинских пилотов на F-16 начнутся в августе

В августе солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут обучать пилотированию F-16. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«В этом месяце начнется тренировка наших украинских военных пилотированию F-16», — подчеркнул Владимир Зеленский во время совещания с руководителями иностранных дипломатических учреждений Украины. Украинский глава подчеркнул, что поставки Киеву американских истребителей F-16 должны состоятся как можно скорее.
«Зеленский давно требовал от стран Запада передать ему истребители F-16. По его словам, это поможет ВСУ противостоять России в воздухе. Иностранные партнеры пообещали передать истребители Украине, как только солдаты ВСУ научатся управлять ими. Великобритания и США обещали провести обучение у себя на полигонах.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.