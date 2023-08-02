Зеленский: тренировки украинских пилотов на F-16 начнутся в августе

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Владимир Зеленский надеется на скорейшие поставки истребителей F-16 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В августе солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут обучать пилотированию F-16. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«В этом месяце начнется тренировка наших украинских военных пилотированию F-16», — подчеркнул Владимир Зеленский во время совещания с руководителями иностранных дипломатических учреждений Украины. Украинский глава подчеркнул, что поставки Киеву американских истребителей F-16 должны состоятся как можно скорее.

«Зеленский давно требовал от стран Запада передать ему истребители F-16. По его словам, это поможет ВСУ противостоять России в воздухе. Иностранные партнеры пообещали передать истребители Украине, как только солдаты ВСУ научатся управлять ими. Великобритания и США обещали провести обучение у себя на полигонах.

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В августе солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут обучать пилотированию F-16. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «В этом месяце начнется тренировка наших украинских военных пилотированию F-16», — подчеркнул Владимир Зеленский во время совещания с руководителями иностранных дипломатических учреждений Украины. Украинский глава подчеркнул, что поставки Киеву американских истребителей F-16 должны состоятся как можно скорее. «Зеленский давно требовал от стран Запада передать ему истребители F-16. По его словам, это поможет ВСУ противостоять России в воздухе. Иностранные партнеры пообещали передать истребители Украине, как только солдаты ВСУ научатся управлять ими. Великобритания и США обещали провести обучение у себя на полигонах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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