Рогов: морской дрон врезался в танкер в Керченском проливе

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате атаки беспилотников в Керченском проливе повреждения получил гражданский российский танкер. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В результате атаки морскими дронами в Керченском проливе поврежден гражданский российский танкер В результате взрыва несколько членов экипажа танкера посекло стеклами, погибших нет2, — заявил он.
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