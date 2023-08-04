04 августа 2023

Рогов: морской дрон врезался в танкер в Керченском проливе

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки беспилотников в Керченском проливе повреждения получил гражданский российский танкер. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В результате атаки морскими дронами в Керченском проливе поврежден гражданский российский танкер В результате взрыва несколько членов экипажа танкера посекло стеклами, погибших нет2, — заявил он.

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В результате атаки беспилотников в Керченском проливе повреждения получил гражданский российский танкер. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «В результате атаки морскими дронами в Керченском проливе поврежден гражданский российский танкер В результате взрыва несколько членов экипажа танкера посекло стеклами, погибших нет2, — заявил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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