Рогов: морской дрон врезался в танкер в Керченском проливе

05 августа 2023 в 03:45 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате атаки беспилотников в Керченском проливе повреждения получил гражданский российский танкер. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «В результате атаки морскими дронами в Керченском проливе поврежден гражданский российский танкер В результате взрыва несколько членов экипажа танкера посекло стеклами, погибших нет2, — заявил он.

В результате атаки беспилотников в Керченском проливе повреждения получил гражданский российский танкер. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «В результате атаки морскими дронами в Керченском проливе поврежден гражданский российский танкер В результате взрыва несколько членов экипажа танкера посекло стеклами, погибших нет2, — заявил он.