04 августа 2023
03 августа 2023

В Тюмени задерживаются три рейса в Санкт-Петербург

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, смог, самолет, туман
Пассажиры ожидают вылета более двух часов Фото:

В тюменском аэропорту Рощино утром 5 августа задерживаются сразу три рейса до Санкт-Петербурга из-за тумана. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Рейсы SU6452 авиакомпании „Аэрофлот“, FV 6452 авиакомпании „Россия“ и ДР 592 авиакомпании „Победа“ до Санкт-Петербурга — вылет задерживается. Причина — метеоусловия, туман», — сообщили в аэропорту Тюмени.

Расчетное время вылета рейсов SU6452 и FV 6452 — 8:30, рейса ДР 592 — 8:50. На данный момент задержка составляет более двух часов.

Ранее URA.RU сообщало, что в тюменском аэропорту Рощино утром 2 августа были также задержаны несколько рейсов. Причиной этого стал густой туман.

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В тюменском аэропорту Рощино утром 5 августа задерживаются сразу три рейса до Санкт-Петербурга из-за тумана. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «Рейсы SU6452 авиакомпании „Аэрофлот“, FV 6452 авиакомпании „Россия“ и ДР 592 авиакомпании „Победа“ до Санкт-Петербурга — вылет задерживается. Причина — метеоусловия, туман», — сообщили в аэропорту Тюмени. Расчетное время вылета рейсов SU6452 и FV 6452 — 8:30, рейса ДР 592 — 8:50. На данный момент задержка составляет более двух часов. Ранее URA.RU сообщало, что в тюменском аэропорту Рощино утром 2 августа были также задержаны несколько рейсов. Причиной этого стал густой туман.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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