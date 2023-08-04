В Тюмени задерживаются три рейса в Санкт-Петербург

В тюменском аэропорту Рощино утром 5 августа задерживаются сразу три рейса до Санкт-Петербурга из-за тумана. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Рейсы SU6452 авиакомпании „Аэрофлот“, FV 6452 авиакомпании „Россия“ и ДР 592 авиакомпании „Победа“ до Санкт-Петербурга — вылет задерживается. Причина — метеоусловия, туман», — сообщили в аэропорту Тюмени.
Расчетное время вылета рейсов SU6452 и FV 6452 — 8:30, рейса ДР 592 — 8:50. На данный момент задержка составляет более двух часов.
Ранее URA.RU сообщало, что в тюменском аэропорту Рощино утром 2 августа были также задержаны несколько рейсов. Причиной этого стал густой туман.
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