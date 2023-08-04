В тюменском аэропорту задержали более 20 рейсов

В тюменском аэропорту Рощино задержали более 20 рейсов на прилет и вылет. Информация об этом находится на сайте аэропорта.
«В аэропорту Рощино задерживаются более 20 рейсов на прилет и вылет. Это связано с туманом», — сказали ТАСС в справочной службе аэропорта.
На сайте Рощино указано, что задерживается вылет самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Сочи, Бованенково, Бишкек. А также прилет из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы, Челябинска, Сочи, Салехарда.
Ранее URA.RU писало, что в тюменском аэропорту Рощино задерживаются сразу три рейса до Санкт-Петербурга. По словам пресс-службы аэропорта, все задержки связаны с туманом.
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