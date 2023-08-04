04 августа 2023
03 августа 2023

В тюменском аэропорту задержали более 20 рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени из-за тумана задержали более 20 рейсов Фото:

В тюменском аэропорту Рощино задержали более 20 рейсов на прилет и вылет. Информация об этом находится на сайте аэропорта.

«В аэропорту Рощино задерживаются более 20 рейсов на прилет и вылет. Это связано с туманом», — сказали ТАСС в справочной службе аэропорта.

На сайте Рощино указано, что задерживается вылет самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Сочи, Бованенково, Бишкек. А также прилет из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы, Челябинска, Сочи, Салехарда.

Ранее URA.RU писало, что в тюменском аэропорту Рощино задерживаются сразу три рейса до Санкт-Петербурга. По словам пресс-службы аэропорта, все задержки связаны с туманом.

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В тюменском аэропорту Рощино задержали более 20 рейсов на прилет и вылет. Информация об этом находится на сайте аэропорта. «В аэропорту Рощино задерживаются более 20 рейсов на прилет и вылет. Это связано с туманом», — сказали ТАСС в справочной службе аэропорта. На сайте Рощино указано, что задерживается вылет самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Сочи, Бованенково, Бишкек. А также прилет из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы, Челябинска, Сочи, Салехарда. Ранее URA.RU писало, что в тюменском аэропорту Рощино задерживаются сразу три рейса до Санкт-Петербурга. По словам пресс-службы аэропорта, все задержки связаны с туманом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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