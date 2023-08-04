04 августа 2023

В Екатеринбурге заметили автоколонну с флагами ЧВК «Вагнер». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область, автопробег, поддержка сво, гербовый флаг российской империи
В Екатеринбурге стартовал автопробег ЧВК «Вагнер» (архивное фото) Фото:

Жители Екатеринбурга сообщают об автомобилистах, которые едут по городу с флагами ЧВК «Вагнер». Автопробег стартовал от гипермаркета OBI на Халтурина, передает корреспондент URA.RU.

«Много представителей ЧВК „Вагнер“ у OBI, их жены, семьи, волонтеры, которые отправляли гуманитарную помощь на фронт. Насчитал около 50 машин. Говорят, что поедут тем же маршрутом, что и в прошлый раз — до Березовского кладбища, где похоронены бойцы ЧВК „Вагнер“», — рассказал журналист агентства с места событий.

В предыдущий раз автопробег ЧВК «Вагнер» прошел в Екатеринбурге в конце мая. Свердловские власти пытались запретить автопробег, но не смогли.

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Жители Екатеринбурга сообщают об автомобилистах, которые едут по городу с флагами ЧВК «Вагнер». Автопробег стартовал от гипермаркета OBI на Халтурина, передает корреспондент URA.RU. «Много представителей ЧВК „Вагнер“ у OBI, их жены, семьи, волонтеры, которые отправляли гуманитарную помощь на фронт. Насчитал около 50 машин. Говорят, что поедут тем же маршрутом, что и в прошлый раз — до Березовского кладбища, где похоронены бойцы ЧВК „Вагнер“», — рассказал журналист агентства с места событий. В предыдущий раз автопробег ЧВК «Вагнер» прошел в Екатеринбурге в конце мая. Свердловские власти пытались запретить автопробег, но не смогли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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