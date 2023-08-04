В Екатеринбурге заметили автоколонну с флагами ЧВК «Вагнер». Фото, видео 05 августа 2023 в 11:53 Размер текста - 17 + В Екатеринбурге стартовал автопробег ЧВК «Вагнер» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Екатеринбурга сообщают об автомобилистах, которые едут по городу с флагами ЧВК «Вагнер». Автопробег стартовал от гипермаркета OBI на Халтурина, передает корреспондент URA.RU. «Много представителей ЧВК „Вагнер“ у OBI, их жены, семьи, волонтеры, которые отправляли гуманитарную помощь на фронт. Насчитал около 50 машин. Говорят, что поедут тем же маршрутом, что и в прошлый раз — до Березовского кладбища, где похоронены бойцы ЧВК „Вагнер“», — рассказал журналист агентства с места событий. В предыдущий раз автопробег ЧВК «Вагнер» прошел в Екатеринбурге в конце мая. Свердловские власти пытались запретить автопробег, но не смогли. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Жители Екатеринбурга сообщают об автомобилистах, которые едут по городу с флагами ЧВК «Вагнер». Автопробег стартовал от гипермаркета OBI на Халтурина, передает корреспондент URA.RU. «Много представителей ЧВК „Вагнер“ у OBI, их жены, семьи, волонтеры, которые отправляли гуманитарную помощь на фронт. Насчитал около 50 машин. Говорят, что поедут тем же маршрутом, что и в прошлый раз — до Березовского кладбища, где похоронены бойцы ЧВК „Вагнер“», — рассказал журналист агентства с места событий. В предыдущий раз автопробег ЧВК «Вагнер» прошел в Екатеринбурге в конце мая. Свердловские власти пытались запретить автопробег, но не смогли. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям