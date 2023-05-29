После интервью Пригожина «Вагнер» впервые столкнулся с запретом, но провел акцию в Екатеринбурге

Сторонники ЧВК «Вагнер» 28 мая провели акцию в Екатеринбурге, несмотря на официальный отказ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские власти предприняли первую в России попытку запретить автопробег ЧВК «Вагнер», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину. Однако акция состоялась, несмотря на то, что согласована не была. По совпадению, незадолго до этого Пригожин дал свое скандальное интервью.

До этого автопробег «Вагнера» состоялся в Калининграде 23 мая. В этом же месяце «вагнеровцы» проехали по Санкт-Петербургу и Новосибирску. А 24 мая Пригожин дал интервью медиатехнологу Константину Долгову. В ходе часовой беседы бизнесмен сделал несколько резких заявлений, например, о ходе спецоперации и руководителях Минобороны РФ. Первая же после интервью акция — в Екатеринбурге — оказалась под запретом.

Официально власти Свердловской области обосновали отказ бюрократическими требованиями. В департаменте информполитики региона URA.RU заявили, что министерство общественной безопасности (МОБ, занимается согласованием акций) получило запрос на проведение автопробега намного позже минимального срока — всего за два дня вместо требуемых десяти. В результате ведомство не выдало разрешение.

По данным URA.RU, была и другая причина — возражения силовиков. Источник агентства в правоохранительных органах утверждает, что автопробег в условиях дорожных перекрытий, сезонных ремонтов и пробок сочли неуместным.

Источники агентства утверждают, что екатеринбургские представители ЧВК, получив официальный отказ от министерства, попытались договориться с резиденцией губернатора Евгения Куйвашева. Как сообщили URA.RU два собеседника, один из делегатов компании общался по поводу акции с политическим вице-губернатором Олегом Чемезовым и получил добро на проведение пробега «в малом формате» — небольшими группами и без последствий. Третий источник, впрочем, заметил, что Чемезов не согласовывал акцию, так как это не входит в его полномочия. Сам вице-губернатор воздержался от комментариев

Между тем, днем 28 мая пробег в Екатеринбурге все же состоялся, его участниками стали около сотни автомобилистов. Сам Пригожин, комментируя акцию, заявил, что узнает об автопробегах, «как и вся страна, постфактум», и подчеркнул, что ЧВК и он сам не являются «инициаторами различных форм активности населения».

Будут ли в ближайшее время проводиться подобные акции в других регионах, пока не известно. Пока представители ЧВК не анонсировали пробеги в остальных городах России.