В Челябинской области похоронили бойца СВО, погибшего после конфликта с мигрантом. Фото, видео

05 августа 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

У Антона Чашкина остались жена и ребенок Фото: Алексей Казанцев © URA.RU новость из сюжета Нападение мигранта на челябинского бойца СВО В Юрюзани (Челябинская область) прошли похороны бойца СВО Антона Чашкина, который погиб в ходе конфликта с мигрантом из Таджикистана. Проститься с военнослужащим пришли несколько сотен человек, передает корреспондент URA.RU. «Прощание с бойцом проходило во дворце культуры „Юрюзань“. На него собрались порядка 300 человек, в том числе около 40 десантников», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Бывшие коллеги Чашкина рассказали, что его знал весь город. Он отличался харизмой и отзывчивостью, всегда помогал друзьям и знакомым. Воспитывала Антона в основном бабушка — Зинаида Обухова. Сейчас ей 75 лет. Теперь женщина занимается правнуком, который остался без отца. Она забирает ребенка из садика, поскольку его мать работает допоздна. Антона Чашкина воспитывала бабушка Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Проститься с Антоном Чашкиным пришло несколько сотен человек Фото: Алексей Казанцев © URA.RU В день трагедии Чашкин отдыхал в ночном заведении «Кайф». Там у него произошел конфликт с мигрантом. Один из друзей бойца рассказал, что после трагедии нашел контакты нападавшего, позвонил ему и предложил встретиться. Однако тот уже находился в Челябинске, позже его объявили в розыск. Чашкина знал весь город Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Кафе «Кайф» в Юрюзани, где произошла драка мигранта и Чашкина Фото: Алексей Казанцев © URA.RU После отпевания в храме Чашкина похоронили на городском кладбище Юрюзани на «Аллее Славы». Там покоятся военнослужащие, участвовавшие в спецоперации. Отпевание погибшего в храме Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Горожане говорят, что мигрантов на улицах Юрюзани теперь не видно. Где-то даже остановились стройки, на которых были задействованы иностранцы. Конфликт военнослужащего и мигранта произошел в ночь на 22 июля. Кароматулло Ашурмахмад назвал военнослужащего агрессором из-за его участия в СВО, после чего началась драка. Чашкин получил черепно-мозговую травму и перелом черепа. Он скончался в больнице 2 августа, не приходя в сознание. По факту гибели бойца расследуется уголовное дело. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Юрюзани (Челябинская область) прошли похороны бойца СВО Антона Чашкина, который погиб в ходе конфликта с мигрантом из Таджикистана. Проститься с военнослужащим пришли несколько сотен человек, передает корреспондент URA.RU. «Прощание с бойцом проходило во дворце культуры „Юрюзань“. На него собрались порядка 300 человек, в том числе около 40 десантников», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Бывшие коллеги Чашкина рассказали, что его знал весь город. Он отличался харизмой и отзывчивостью, всегда помогал друзьям и знакомым. Воспитывала Антона в основном бабушка — Зинаида Обухова. Сейчас ей 75 лет. Теперь женщина занимается правнуком, который остался без отца. Она забирает ребенка из садика, поскольку его мать работает допоздна. В день трагедии Чашкин отдыхал в ночном заведении «Кайф». Там у него произошел конфликт с мигрантом. Один из друзей бойца рассказал, что после трагедии нашел контакты нападавшего, позвонил ему и предложил встретиться. Однако тот уже находился в Челябинске, позже его объявили в розыск. После отпевания в храме Чашкина похоронили на городском кладбище Юрюзани на «Аллее Славы». Там покоятся военнослужащие, участвовавшие в спецоперации. Горожане говорят, что мигрантов на улицах Юрюзани теперь не видно. Где-то даже остановились стройки, на которых были задействованы иностранцы. Конфликт военнослужащего и мигранта произошел в ночь на 22 июля. Кароматулло Ашурмахмад назвал военнослужащего агрессором из-за его участия в СВО, после чего началась драка. Чашкин получил черепно-мозговую травму и перелом черепа. Он скончался в больнице 2 августа, не приходя в сознание. По факту гибели бойца расследуется уголовное дело.