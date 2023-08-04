В Юрюзани (Челябинская область) прошли похороны бойца СВО Антона Чашкина, который погиб в ходе конфликта с мигрантом из Таджикистана. Проститься с военнослужащим пришли несколько сотен человек, передает корреспондент URA.RU.
«Прощание с бойцом проходило во дворце культуры „Юрюзань“. На него собрались порядка 300 человек, в том числе около 40 десантников», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
Бывшие коллеги Чашкина рассказали, что его знал весь город. Он отличался харизмой и отзывчивостью, всегда помогал друзьям и знакомым. Воспитывала Антона в основном бабушка — Зинаида Обухова. Сейчас ей 75 лет. Теперь женщина занимается правнуком, который остался без отца. Она забирает ребенка из садика, поскольку его мать работает допоздна.
В день трагедии Чашкин отдыхал в ночном заведении «Кайф». Там у него произошел конфликт с мигрантом. Один из друзей бойца рассказал, что после трагедии нашел контакты нападавшего, позвонил ему и предложил встретиться. Однако тот уже находился в Челябинске, позже его объявили в розыск.
Горожане говорят, что мигрантов на улицах Юрюзани теперь не видно. Где-то даже остановились стройки, на которых были задействованы иностранцы.
Конфликт военнослужащего и мигранта произошел в ночь на 22 июля. Кароматулло Ашурмахмад назвал военнослужащего агрессором из-за его участия в СВО, после чего началась драка. Чашкин получил черепно-мозговую травму и перелом черепа. Он скончался в больнице 2 августа, не приходя в сознание. По факту гибели бойца расследуется уголовное дело.
В Юрюзани (Челябинская область) прошли похороны бойца СВО Антона Чашкина, который погиб в ходе конфликта с мигрантом из Таджикистана. Проститься с военнослужащим пришли несколько сотен человек, передает корреспондент URA.RU. «Прощание с бойцом проходило во дворце культуры „Юрюзань“. На него собрались порядка 300 человек, в том числе около 40 десантников», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Бывшие коллеги Чашкина рассказали, что его знал весь город. Он отличался харизмой и отзывчивостью, всегда помогал друзьям и знакомым. Воспитывала Антона в основном бабушка — Зинаида Обухова. Сейчас ей 75 лет. Теперь женщина занимается правнуком, который остался без отца. Она забирает ребенка из садика, поскольку его мать работает допоздна. В день трагедии Чашкин отдыхал в ночном заведении «Кайф». Там у него произошел конфликт с мигрантом. Один из друзей бойца рассказал, что после трагедии нашел контакты нападавшего, позвонил ему и предложил встретиться. Однако тот уже находился в Челябинске, позже его объявили в розыск. После отпевания в храме Чашкина похоронили на городском кладбище Юрюзани на «Аллее Славы». Там покоятся военнослужащие, участвовавшие в спецоперации. Горожане говорят, что мигрантов на улицах Юрюзани теперь не видно. Где-то даже остановились стройки, на которых были задействованы иностранцы. Конфликт военнослужащего и мигранта произошел в ночь на 22 июля. Кароматулло Ашурмахмад назвал военнослужащего агрессором из-за его участия в СВО, после чего началась драка. Чашкин получил черепно-мозговую травму и перелом черепа. Он скончался в больнице 2 августа, не приходя в сознание. По факту гибели бойца расследуется уголовное дело.