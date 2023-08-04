04 августа 2023

В Челябинской области похоронили бойца СВО, погибшего после конфликта с мигрантом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны бойца СВО Антона Чашкина, Юрюзань, Челябинская область
У Антона Чашкина остались жена и ребенок Фото:
новость из сюжета
Нападение мигранта на челябинского бойца СВО

В Юрюзани (Челябинская область) прошли похороны бойца СВО Антона Чашкина, который погиб в ходе конфликта с мигрантом из Таджикистана. Проститься с военнослужащим пришли несколько сотен человек, передает корреспондент URA.RU.

«Прощание с бойцом проходило во дворце культуры „Юрюзань“. На него собрались порядка 300 человек, в том числе около 40 десантников», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

Бывшие коллеги Чашкина рассказали, что его знал весь город. Он отличался харизмой и отзывчивостью, всегда помогал друзьям и знакомым. Воспитывала Антона в основном бабушка — Зинаида Обухова. Сейчас ей 75 лет. Теперь женщина занимается правнуком, который остался без отца. Она забирает ребенка из садика, поскольку его мать работает допоздна.

Похороны бойца СВО Антона Чашкина, Юрюзань, Челябинская область
Антона Чашкина воспитывала бабушка
Фото:
Похороны бойца СВО Антона Чашкина, Юрюзань, Челябинская область
Проститься с Антоном Чашкиным пришло несколько сотен человек
Фото:

В день трагедии Чашкин отдыхал в ночном заведении «Кайф». Там у него произошел конфликт с мигрантом. Один из друзей бойца рассказал, что после трагедии нашел контакты нападавшего, позвонил ему и предложил встретиться. Однако тот уже находился в Челябинске, позже его объявили в розыск.

Похороны бойца СВО Антона Чашкина, Юрюзань, Челябинская область
Чашкина знал весь город
Фото:
Похороны бойца СВО Антона Чашкина, Юрюзань, Челябинская область
Кафе «Кайф» в Юрюзани, где произошла драка мигранта и Чашкина
Фото:

После отпевания в храме Чашкина похоронили на городском кладбище Юрюзани на «Аллее Славы». Там покоятся военнослужащие, участвовавшие в спецоперации.

Похороны бойца СВО Антона Чашкина, Юрюзань, Челябинская область
Отпевание погибшего в храме
Фото:

Горожане говорят, что мигрантов на улицах Юрюзани теперь не видно. Где-то даже остановились стройки, на которых были задействованы иностранцы.

Конфликт военнослужащего и мигранта произошел в ночь на 22 июля. Кароматулло Ашурмахмад назвал военнослужащего агрессором из-за его участия в СВО, после чего началась драка. Чашкин получил черепно-мозговую травму и перелом черепа. Он скончался в больнице 2 августа, не приходя в сознание. По факту гибели бойца расследуется уголовное дело.

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В Юрюзани (Челябинская область) прошли похороны бойца СВО Антона Чашкина, который погиб в ходе конфликта с мигрантом из Таджикистана. Проститься с военнослужащим пришли несколько сотен человек, передает корреспондент URA.RU. «Прощание с бойцом проходило во дворце культуры „Юрюзань“. На него собрались порядка 300 человек, в том числе около 40 десантников», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Бывшие коллеги Чашкина рассказали, что его знал весь город. Он отличался харизмой и отзывчивостью, всегда помогал друзьям и знакомым. Воспитывала Антона в основном бабушка — Зинаида Обухова. Сейчас ей 75 лет. Теперь женщина занимается правнуком, который остался без отца. Она забирает ребенка из садика, поскольку его мать работает допоздна. В день трагедии Чашкин отдыхал в ночном заведении «Кайф». Там у него произошел конфликт с мигрантом. Один из друзей бойца рассказал, что после трагедии нашел контакты нападавшего, позвонил ему и предложил встретиться. Однако тот уже находился в Челябинске, позже его объявили в розыск. После отпевания в храме Чашкина похоронили на городском кладбище Юрюзани на «Аллее Славы». Там покоятся военнослужащие, участвовавшие в спецоперации. Горожане говорят, что мигрантов на улицах Юрюзани теперь не видно. Где-то даже остановились стройки, на которых были задействованы иностранцы. Конфликт военнослужащего и мигранта произошел в ночь на 22 июля. Кароматулло Ашурмахмад назвал военнослужащего агрессором из-за его участия в СВО, после чего началась драка. Чашкин получил черепно-мозговую травму и перелом черепа. Он скончался в больнице 2 августа, не приходя в сознание. По факту гибели бойца расследуется уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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