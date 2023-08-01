Избитый мигрантом челябинский боец СВО скончался в больнице

Боец СВО из Юрюзани (Челябинская область) Антон Чашкин, которого избил мигрант Кароматулло Ашурмахмад, скончался от полученных травм в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник в городе.
«Для спасения бойца врачам пришлось делать трепанацию черепа. Перед операцией Чашкина ввели в кому. Более недели он был в критическом состоянии. Но не справился с нагрузкой», — рассказал источник.
По данным URA.RU, церемония прощания с военнослужащим пройдет во Дворце культуры в Сатке. После его доставят в храм и на Аллею славы. Сообщается, что на церемонии прощания будет присутствовать военный оркестр из Трехгорного.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по поводу переквалификации уголовного дела. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе ГУ МВД по региону агентству сообщили, что сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Катав-Ивановскому району во взаимодействии с оперативниками областного главка проводится комплекс мероприятий по установлению местонахождения и задержанию заподозренного в совершении тяжкого преступления лица. В розыске задействованы наиболее опытные оперуполномоченные, принимаются все возможные меры.
Драка между Чашкиным и мигрантом произошла в одном из баров города. Ашурмахмад начал оскорблять военного, называя его агрессором из-за участия в спецоперации. По итогу, Чашкин получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. Мигрант, в свою очередь, сбежал с места потасовки. Больше в городе его не видели. Он находится в розыске. Чашкин же после драки обратился в больницу. Его ввели в медикаментозную кому, пытаясь спасти. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование дела на личный контроль.
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