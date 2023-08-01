Избитый мигрантом челябинский боец СВО скончался в больнице

02 августа 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Прощание с Антоном Чашкиным пройдет в саткинском Дворце культуры Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Нападение мигранта на челябинского бойца СВО Боец СВО из Юрюзани (Челябинская область) Антон Чашкин, которого избил мигрант Кароматулло Ашурмахмад, скончался от полученных травм в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник в городе. «Для спасения бойца врачам пришлось делать трепанацию черепа. Перед операцией Чашкина ввели в кому. Более недели он был в критическом состоянии. Но не справился с нагрузкой», — рассказал источник. По данным URA.RU, церемония прощания с военнослужащим пройдет во Дворце культуры в Сатке. После его доставят в храм и на Аллею славы. Сообщается, что на церемонии прощания будет присутствовать военный оркестр из Трехгорного. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по поводу переквалификации уголовного дела. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе ГУ МВД по региону агентству сообщили, что сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Катав-Ивановскому району во взаимодействии с оперативниками областного главка проводится комплекс мероприятий по установлению местонахождения и задержанию заподозренного в совершении тяжкого преступления лица. В розыске задействованы наиболее опытные оперуполномоченные, принимаются все возможные меры. Драка между Чашкиным и мигрантом произошла в одном из баров города. Ашурмахмад начал оскорблять военного, называя его агрессором из-за участия в спецоперации. По итогу, Чашкин получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. Мигрант, в свою очередь, сбежал с места потасовки. Больше в городе его не видели. Он находится в розыске. Чашкин же после драки обратился в больницу. Его ввели в медикаментозную кому, пытаясь спасти. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование дела на личный контроль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боец СВО из Юрюзани (Челябинская область) Антон Чашкин, которого избил мигрант Кароматулло Ашурмахмад, скончался от полученных травм в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник в городе. «Для спасения бойца врачам пришлось делать трепанацию черепа. Перед операцией Чашкина ввели в кому. Более недели он был в критическом состоянии. Но не справился с нагрузкой», — рассказал источник. По данным URA.RU, церемония прощания с военнослужащим пройдет во Дворце культуры в Сатке. После его доставят в храм и на Аллею славы. Сообщается, что на церемонии прощания будет присутствовать военный оркестр из Трехгорного. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по поводу переквалификации уголовного дела. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе ГУ МВД по региону агентству сообщили, что сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Катав-Ивановскому району во взаимодействии с оперативниками областного главка проводится комплекс мероприятий по установлению местонахождения и задержанию заподозренного в совершении тяжкого преступления лица. В розыске задействованы наиболее опытные оперуполномоченные, принимаются все возможные меры. Драка между Чашкиным и мигрантом произошла в одном из баров города. Ашурмахмад начал оскорблять военного, называя его агрессором из-за участия в спецоперации. По итогу, Чашкин получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. Мигрант, в свою очередь, сбежал с места потасовки. Больше в городе его не видели. Он находится в розыске. Чашкин же после драки обратился в больницу. Его ввели в медикаментозную кому, пытаясь спасти. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование дела на личный контроль.