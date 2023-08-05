На Украине накрыли схему вывоза уклонистов за рубеж, которая стоила 30 тысяч долларов

Офис генпрокурора Украины: задержаны подозреваемые, переправляющие военнообязанных через границу
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За переправу через границу подозреваемые получили 30 тысяч долларов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине задержали подозреваемого, который переправлял военнообязанных через границу. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора.

«Разоблачен начальник Голосеевского военкомата, который вместе с руководителем отдела КМВА (Киевской городской военной администрации — прим. URA.RU) за деньги переправлял военнообязанных через границу», — написали в telegram-канале офиса генерального прокурора. Там добавили, что они организовали незаконную переправу через границу трех граждан, за которую получили 30 тысяч долларов.

Ранее официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк рассказала, что у украинских военнообязанных наблюдается снижение мотивации к службе. По ее словам, многие осознали, что жизнь может продолжаться и без боевых действий.

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На Украине задержали подозреваемого, который переправлял военнообязанных через границу. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора. «Разоблачен начальник Голосеевского военкомата, который вместе с руководителем отдела КМВА (Киевской городской военной администрации — прим. URA.RU) за деньги переправлял военнообязанных через границу», — написали в telegram-канале офиса генерального прокурора. Там добавили, что они организовали незаконную переправу через границу трех граждан, за которую получили 30 тысяч долларов. Ранее официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк рассказала, что у украинских военнообязанных наблюдается снижение мотивации к службе. По ее словам, многие осознали, что жизнь может продолжаться и без боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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