Шойгу наградит экипаж танка «Алеша», совершившего подвиг на фронте

05 августа 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу наградил экипаж танка «Алеша» за разгром колонны ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил экипаж танка «Алеша» к званию Героев России. Об этом сообщили в Минобороны. «Шойгу представил к званию Героев России экипаж танка «Алеша», — заявили в Минобороны. Там добавили, что экипаж был награжден за успешную оборону и разгром колонны бронетехники противника на запорожском направлении. Во время боя, экипаж танка «Алеша» уничтожил два танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять MAXXPRO с десантом, заключили в ведомстве.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил экипаж танка «Алеша» к званию Героев России. Об этом сообщили в Минобороны. «Шойгу представил к званию Героев России экипаж танка «Алеша», — заявили в Минобороны. Там добавили, что экипаж был награжден за успешную оборону и разгром колонны бронетехники противника на запорожском направлении. Во время боя, экипаж танка «Алеша» уничтожил два танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять MAXXPRO с десантом, заключили в ведомстве.