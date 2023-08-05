Шойгу наградит экипаж танка «Алеша», совершившего подвиг на фронте

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу наградил экипаж танка «Алеша» за разгром колонны ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил экипаж танка «Алеша» к званию Героев России. Об этом сообщили в Минобороны.

«Шойгу представил к званию Героев России экипаж танка «Алеша», — заявили в Минобороны. Там добавили, что экипаж был награжден за успешную оборону и разгром колонны бронетехники противника на запорожском направлении. Во время боя, экипаж танка «Алеша» уничтожил два танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять MAXXPRO с десантом, заключили в ведомстве.

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил экипаж танка «Алеша» к званию Героев России. Об этом сообщили в Минобороны. «Шойгу представил к званию Героев России экипаж танка «Алеша», — заявили в Минобороны. Там добавили, что экипаж был награжден за успешную оборону и разгром колонны бронетехники противника на запорожском направлении. Во время боя, экипаж танка «Алеша» уничтожил два танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять MAXXPRO с десантом, заключили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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