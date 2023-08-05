Шойгу наградит экипаж танка «Алеша», совершившего подвиг на фронте

Сергей Шойгу наградил экипаж танка «Алеша» за разгром колонны ВСУ, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил экипаж танка «Алеша» к званию Героев России. Об этом сообщили в Минобороны.
«Шойгу представил к званию Героев России экипаж танка «Алеша», — заявили в Минобороны. Там добавили, что экипаж был награжден за успешную оборону и разгром колонны бронетехники противника на запорожском направлении. Во время боя, экипаж танка «Алеша» уничтожил два танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять MAXXPRO с десантом, заключили в ведомстве.
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