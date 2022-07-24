Артюхов пообещал восстановить больницу в ДНР «под ключ»

Силами ЯНАО не только восстановят здание больницы, но и поставят мебель и оборудование Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

ЯНАО поможет восстановить железнодорожную больницу в Волновахе. Силами региона сделают не только кровлю, окна, инженерные сети, но и выполнят внутреннюю отделку, поставят мебель и оборудование, сообщили в пресс-службе правительства.

«Железнодорожная больница тоже будет восстановлена — пострадали все ее корпуса, работы много. Но что важно: это будет не только восстановление зданий, но сдача под ключ, с мебелью и оборудованием», — рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В больнице восемь корпусов. Их общая площадь семь тысяч квадратных метров. Прежде всего строители занялись восстановлением поликлиники. Сейчас на объекте закончены демонтажные работы. В здании восстанавливают кровлю, окна, инженерные сети. Ведется подготовка к отопительному сезону. Кроме того в медучреждении сделают полную внутреннюю отделку, поставят мебель и все необходимое для работы медицинское оборудование.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО поможет восстановить школу в Волновахе. Строители уже убрали все, что разрушено и ведут восстановительные работы. Успеть должны к первому сентября. Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Тогда президент Владимир Путин назвал одной из главных целей защиту мирного населения Донбасса.