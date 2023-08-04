04 августа 2023

Курганец, снявший на регистратор смертельное ДТП с фурой, чудом спасся. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобили. Курган, автомобили, машины, автолюбитель, седан
Водитель увернулся от столкновения (архивное фото) Фото:

Водитель, который заснял на видеорегистратор смертельное ДТП на трассе Курган-Челябинск, чудом спасся от столкновения с фурой. Он увернулся в последнюю секунду.

«Смертельное ДТП у Зайково попало в кадр видеорегистратора», — сообщается в telegram-канале «ЧП Курган». На видео можно заметить, как водитель с регистратором увернулся за секунду до столкновения с фурой.

ДТП произошло 5 августа в 14:15. Фура въехала в стоящие на светофоре легковые автомобили. Один из водителей скончался на месте происшествия.


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Водитель, который заснял на видеорегистратор смертельное ДТП на трассе Курган-Челябинск, чудом спасся от столкновения с фурой. Он увернулся в последнюю секунду. «Смертельное ДТП у Зайково попало в кадр видеорегистратора», — сообщается в telegram-канале «ЧП Курган». На видео можно заметить, как водитель с регистратором увернулся за секунду до столкновения с фурой. ДТП произошло 5 августа в 14:15. Фура въехала в стоящие на светофоре легковые автомобили. Один из водителей скончался на месте происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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