Водитель увернулся от столкновения (архивное фото)
Водитель, который заснял на видеорегистратор смертельное ДТП на трассе Курган-Челябинск, чудом спасся от столкновения с фурой. Он увернулся в последнюю секунду.
«Смертельное ДТП у Зайково попало в кадр видеорегистратора», — сообщается в telegram-канале «ЧП Курган». На видео можно заметить, как водитель с регистратором увернулся за секунду до столкновения с фурой.
ДТП произошло 5 августа в 14:15. Фура въехала в стоящие на светофоре легковые автомобили. Один из водителей скончался на месте происшествия.
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