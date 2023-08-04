Водитель увернулся от столкновения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель, который заснял на видеорегистратор смертельное ДТП на трассе Курган-Челябинск, чудом спасся от столкновения с фурой. Он увернулся в последнюю секунду.

«Смертельное ДТП у Зайково попало в кадр видеорегистратора», — сообщается в telegram-канале «ЧП Курган». На видео можно заметить, как водитель с регистратором увернулся за секунду до столкновения с фурой.

ДТП произошло 5 августа в 14:15. Фура въехала в стоящие на светофоре легковые автомобили. Один из водителей скончался на месте происшествия.



