В командовании ВСУ заявили о запуске специальных войск для борьбы с российской обороной

Вооруженные силы Украины формируют инженерные батальоны, чтобы справиться с российскими минными полями и оборонительными укреплениями. Об этом заявил командующий силами поддержки вооруженных сил бригадный генерал Дмитрий Герега.
«Сформировано пять инженерных батальонов и около 200 человек прошли подготовку за рубежом. Еще 150 человек проходят подготовку за пределами Украины», — сообщил Герега, его слова передает CNN. Он добавил, что подразделения получили 100 единиц спецтехники для создания проходов во взрывоопасных и невзрывоопасных заграждениях.
По словам генерала, сейчас ВСУ требуется значительное количество инженерно-саперных подразделений для преодоления минных полей. Однако, количества техники украинцев недостаточно для такого количества препятствий.
Ранее украинский генерал Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ не могут быстро наступать из-за «многоярусных» минных полей ВС РФ. Он отметил, что танки украинцев не могут пройти этот барьер.
Вооруженные силы Украины формируют инженерные батальоны, чтобы справиться с российскими минными полями и оборонительными укреплениями. Об этом заявил командующий силами поддержки вооруженных сил бригадный генерал Дмитрий Герега. «Сформировано пять инженерных батальонов и около 200 человек прошли подготовку за рубежом. Еще 150 человек проходят подготовку за пределами Украины», — сообщил Герега, его слова передает CNN. Он добавил, что подразделения получили 100 единиц спецтехники для создания проходов во взрывоопасных и невзрывоопасных заграждениях. По словам генерала, сейчас ВСУ требуется значительное количество инженерно-саперных подразделений для преодоления минных полей. Однако, количества техники украинцев недостаточно для такого количества препятствий. Ранее украинский генерал Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ не могут быстро наступать из-за «многоярусных» минных полей ВС РФ. Он отметил, что танки украинцев не могут пройти этот барьер.