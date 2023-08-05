В командовании ВСУ заявили о запуске специальных войск для борьбы с российской обороной

Генерал ВСУ Герега: Украина формирует батальоны для преодоления российских минных полей
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Вооруженные силы Украины. stock, шеврон, ВСУ, stock
Подразделения ВСУ получили 100 единиц спецтехники для создания проходов во взрывоопасных заграждениях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины формируют инженерные батальоны, чтобы справиться с российскими минными полями и оборонительными укреплениями. Об этом заявил командующий силами поддержки вооруженных сил бригадный генерал Дмитрий Герега.

«Сформировано пять инженерных батальонов и около 200 человек прошли подготовку за рубежом. Еще 150 человек проходят подготовку за пределами Украины», — сообщил Герега, его слова передает CNN. Он добавил, что подразделения получили 100 единиц спецтехники для создания проходов во взрывоопасных и невзрывоопасных заграждениях.

По словам генерала, сейчас ВСУ требуется значительное количество инженерно-саперных подразделений для преодоления минных полей. Однако, количества техники украинцев недостаточно для такого количества препятствий.

Ранее украинский генерал Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ не могут быстро наступать из-за «многоярусных» минных полей ВС РФ. Он отметил, что танки украинцев не могут пройти этот барьер.

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Вооруженные силы Украины формируют инженерные батальоны, чтобы справиться с российскими минными полями и оборонительными укреплениями. Об этом заявил командующий силами поддержки вооруженных сил бригадный генерал Дмитрий Герега. «Сформировано пять инженерных батальонов и около 200 человек прошли подготовку за рубежом. Еще 150 человек проходят подготовку за пределами Украины», — сообщил Герега, его слова передает CNN. Он добавил, что подразделения получили 100 единиц спецтехники для создания проходов во взрывоопасных и невзрывоопасных заграждениях. По словам генерала, сейчас ВСУ требуется значительное количество инженерно-саперных подразделений для преодоления минных полей. Однако, количества техники украинцев недостаточно для такого количества препятствий. Ранее украинский генерал Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ не могут быстро наступать из-за «многоярусных» минных полей ВС РФ. Он отметил, что танки украинцев не могут пройти этот барьер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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