Дочь пострадавшей челябинки от ударов ножом, который нанес мигрант, начала поиски нападавшего через соцсети. Фото мужчины она разместила на своей странице. Подруга девушки рассказала URA.RU об обстоятельствах нападения и о состоянии женщины.
«Вы все знаете мою маму, она в реанимации, при смерти. Шерматов Расул Умурзокович в ночь с 4 на 5 августа нанес маме шесть ножевых ранений, пять в грудь, одно в шею. Она не дышит, перенесла две операции. Он в розыске, если вы его значете или видели, обратитесь ко мне, я сама свяжусь с полицией», — пишет дочь пострадавшей женщины на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Подруга дочери рассказала URA.RU, что состояние пострадавшей крайне тяжелое, сейчас все близкие находятся у дверей реанимации. По ее словам, мужчина был приятелем мамы ее подруги, они встречались около 15 лет, после чего челябинка приняла решение с ним расстаться. Мигрант узнал, что она познакомилась с другим молодым человеком и разговаривает с ним в баре, пришел туда и нанес шесть ножевых ранений. Сама дочь сейчас очень переживает и пока не может разговаривать.
Ранее стало известно, что мигрант напал на челябинку в баре и нанес шесть ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», нападавшего разыскивают. В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU ответили, что расследование уголовного дела находится на контроле.
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