Дочь пострадавшей в баре челябинки ищет мигранта через соцсети. Фото

05 августа 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

Мигранта разыскивает полиция Фото: Илья Московец © URA.RU Дочь пострадавшей челябинки от ударов ножом, который нанес мигрант, начала поиски нападавшего через соцсети. Фото мужчины она разместила на своей странице. Подруга девушки рассказала URA.RU об обстоятельствах нападения и о состоянии женщины. «Вы все знаете мою маму, она в реанимации, при смерти. Шерматов Расул Умурзокович в ночь с 4 на 5 августа нанес маме шесть ножевых ранений, пять в грудь, одно в шею. Она не дышит, перенесла две операции. Он в розыске, если вы его значете или видели, обратитесь ко мне, я сама свяжусь с полицией», — пишет дочь пострадавшей женщины на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Подруга дочери рассказала URA.RU, что состояние пострадавшей крайне тяжелое, сейчас все близкие находятся у дверей реанимации. По ее словам, мужчина был приятелем мамы ее подруги, они встречались около 15 лет, после чего челябинка приняла решение с ним расстаться. Мигрант узнал, что она познакомилась с другим молодым человеком и разговаривает с ним в баре, пришел туда и нанес шесть ножевых ранений. Сама дочь сейчас очень переживает и пока не может разговаривать. Ранее стало известно, что мигрант напал на челябинку в баре и нанес шесть ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», нападавшего разыскивают. В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU ответили, что расследование уголовного дела находится на контроле. Дочь пострадавшей разместила в соцсетях фото нападавшего Алана Романова, ВКонтакте, https://vk.com/o.nogovitsyna?w=wall179806484_13576%2Fall Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дочь пострадавшей челябинки от ударов ножом, который нанес мигрант, начала поиски нападавшего через соцсети. Фото мужчины она разместила на своей странице. Подруга девушки рассказала URA.RU об обстоятельствах нападения и о состоянии женщины. «Вы все знаете мою маму, она в реанимации, при смерти. Шерматов Расул Умурзокович в ночь с 4 на 5 августа нанес маме шесть ножевых ранений, пять в грудь, одно в шею. Она не дышит, перенесла две операции. Он в розыске, если вы его значете или видели, обратитесь ко мне, я сама свяжусь с полицией», — пишет дочь пострадавшей женщины на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Подруга дочери рассказала URA.RU, что состояние пострадавшей крайне тяжелое, сейчас все близкие находятся у дверей реанимации. По ее словам, мужчина был приятелем мамы ее подруги, они встречались около 15 лет, после чего челябинка приняла решение с ним расстаться. Мигрант узнал, что она познакомилась с другим молодым человеком и разговаривает с ним в баре, пришел туда и нанес шесть ножевых ранений. Сама дочь сейчас очень переживает и пока не может разговаривать. Ранее стало известно, что мигрант напал на челябинку в баре и нанес шесть ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», нападавшего разыскивают. В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU ответили, что расследование уголовного дела находится на контроле.