05 августа 2023

Стало известно о состоянии певицы Лады Дэнс

Директор Лады Дэнс: певица находится в тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на передаче муниципалитетам новых школьных автобусов. Челябинск, машина скорой помощи, скорая помошь
Певицу обследуют медики Фото:

Певица Лада Дэнс находится в тяжелом состоянии после ДТП. Об этом сообщил концертный директор артистки Сергей Пудовкин.

«Действительно она в плохом состоянии находится, в тяжелом состоянии, поэтому вертолет, поэтому МЧС, поэтому понадобилась госпитализация в Институт микрохирургии мозга», — заявил он «Газете.Ru». Пудовкин рассказал, что для помощи в госпитализации певицы был привлечен вертолет медслужбы и МЧС. Сейчас медики проводят обследование.

Российская певица Лада Дэнс пострадала в ДТП в Подольске 6 июля. Артистка находилась в такси и получила черепно-мозговую травму.

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Певица Лада Дэнс находится в тяжелом состоянии после ДТП. Об этом сообщил концертный директор артистки Сергей Пудовкин. «Действительно она в плохом состоянии находится, в тяжелом состоянии, поэтому вертолет, поэтому МЧС, поэтому понадобилась госпитализация в Институт микрохирургии мозга», — заявил он «Газете.Ru». Пудовкин рассказал, что для помощи в госпитализации певицы был привлечен вертолет медслужбы и МЧС. Сейчас медики проводят обследование. Российская певица Лада Дэнс пострадала в ДТП в Подольске 6 июля. Артистка находилась в такси и получила черепно-мозговую травму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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