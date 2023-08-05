Стало известно о состоянии певицы Лады Дэнс

Директор Лады Дэнс: певица находится в тяжелом состоянии

06 августа 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

Певицу обследуют медики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певица Лада Дэнс находится в тяжелом состоянии после ДТП. Об этом сообщил концертный директор артистки Сергей Пудовкин. «Действительно она в плохом состоянии находится, в тяжелом состоянии, поэтому вертолет, поэтому МЧС, поэтому понадобилась госпитализация в Институт микрохирургии мозга», — заявил он «Газете.Ru». Пудовкин рассказал, что для помощи в госпитализации певицы был привлечен вертолет медслужбы и МЧС. Сейчас медики проводят обследование. Российская певица Лада Дэнс пострадала в ДТП в Подольске 6 июля. Артистка находилась в такси и получила черепно-мозговую травму.

Певица Лада Дэнс находится в тяжелом состоянии после ДТП. Об этом сообщил концертный директор артистки Сергей Пудовкин. «Действительно она в плохом состоянии находится, в тяжелом состоянии, поэтому вертолет, поэтому МЧС, поэтому понадобилась госпитализация в Институт микрохирургии мозга», — заявил он «Газете.Ru». Пудовкин рассказал, что для помощи в госпитализации певицы был привлечен вертолет медслужбы и МЧС. Сейчас медики проводят обследование. Российская певица Лада Дэнс пострадала в ДТП в Подольске 6 июля. Артистка находилась в такси и получила черепно-мозговую травму.