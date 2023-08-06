На 283 км трассы произшла авария (архивное фото)
На трассе Пермь-Екатеринбург образовалась пробка из-за аварии на 283 км с участием грузовых авто. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«На 283 км автодороги Пермь-Екатеринбург произошло ДТП. Из-за этого затруднено движение транспорта на месте происшествия», — написали силовики в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».
Автоинспекторы регулируют движение транспортных средств. Они поочередно пропускают потоки встречных направлений. Сотрудники ГИБДД выясняют подробности аварии.
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