На трассе Пермь-Екатеринбург образовалась пробка из-за аварии. Фото

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ИННОПРОМ 2015. Екатеринбург, пробка, затор
На 283 км трассы произшла авария (архивное фото) Фото:

На трассе Пермь-Екатеринбург образовалась пробка из-за аварии на 283 км с участием грузовых авто. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«На 283 км автодороги Пермь-Екатеринбург произошло ДТП. Из-за этого затруднено движение транспорта на месте происшествия», — написали силовики в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

Автоинспекторы регулируют движение транспортных средств. Они поочередно пропускают потоки встречных направлений. Сотрудники ГИБДД выясняют подробности аварии.

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На трассе Пермь-Екатеринбург образовалась пробка из-за аварии на 283 км с участием грузовых авто. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «На 283 км автодороги Пермь-Екатеринбург произошло ДТП. Из-за этого затруднено движение транспорта на месте происшествия», — написали силовики в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Автоинспекторы регулируют движение транспортных средств. Они поочередно пропускают потоки встречных направлений. Сотрудники ГИБДД выясняют подробности аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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