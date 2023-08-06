На трассе Пермь-Екатеринбург образовалась пробка из-за аварии. Фото 06 августа 2023 в 14:45 Размер текста - 17 + На 283 км трассы произшла авария (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе Пермь-Екатеринбург образовалась пробка из-за аварии на 283 км с участием грузовых авто. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «На 283 км автодороги Пермь-Екатеринбург произошло ДТП. Из-за этого затруднено движение транспорта на месте происшествия», — написали силовики в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Автоинспекторы регулируют движение транспортных средств. Они поочередно пропускают потоки встречных направлений. Сотрудники ГИБДД выясняют подробности аварии. Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66 Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66 На трассе Пермь-Екатеринбург образовалась пробка из-за аварии на 283 км с участием грузовых авто. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «На 283 км автодороги Пермь-Екатеринбург произошло ДТП. Из-за этого затруднено движение транспорта на месте происшествия», — написали силовики в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Автоинспекторы регулируют движение транспортных средств. Они поочередно пропускают потоки встречных направлений. Сотрудники ГИБДД выясняют подробности аварии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям