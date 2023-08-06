Медведев заявил, что Украина должна молить о пощаде

06 августа 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Украина должна извиниться перед Россией, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры с Украиной пока не нужны, так как киевское руководство должно признать свое поражение и «просить о пощаде». С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Сами переговоры с Украиной пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что нельзя игнорировать ссылки на Устав ООН и право наций на самоопределение, помимо суверенитета. Однако, по мнению Медведева, предложения о мире имеют шансы на успех только при выполнении трех ключевых условий. Первое условие — участие обеих сторон конфликта, которого на данный момент нет. Второе условие — учет исторического контекста, где Медведев указал, что Украина не существовала как отдельное государство до 1991 года и является осколком Российской империи. Третье условие — учет текущих реалий, где он отметил, что Украина находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию. Ранее стало известно, что в августе состоятся встречи в Саудовской Аравии по Украине без участия России. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман выразил обещание информировать президента России Владимира Путина о результатах этих встреч.

Переговоры с Украиной пока не нужны, так как киевское руководство должно признать свое поражение и «просить о пощаде». С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Сами переговоры с Украиной пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что нельзя игнорировать ссылки на Устав ООН и право наций на самоопределение, помимо суверенитета. Однако, по мнению Медведева, предложения о мире имеют шансы на успех только при выполнении трех ключевых условий. Первое условие — участие обеих сторон конфликта, которого на данный момент нет. Второе условие — учет исторического контекста, где Медведев указал, что Украина не существовала как отдельное государство до 1991 года и является осколком Российской империи. Третье условие — учет текущих реалий, где он отметил, что Украина находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию. Ранее стало известно, что в августе состоятся встречи в Саудовской Аравии по Украине без участия России. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман выразил обещание информировать президента России Владимира Путина о результатах этих встреч.