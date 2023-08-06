Медведев заявил, что Украина должна молить о пощаде

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Украина должна извиниться перед Россией, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Переговоры с Украиной пока не нужны, так как киевское руководство должно признать свое поражение и «просить о пощаде». С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Сами переговоры с Украиной пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что нельзя игнорировать ссылки на Устав ООН и право наций на самоопределение, помимо суверенитета. Однако, по мнению Медведева, предложения о мире имеют шансы на успех только при выполнении трех ключевых условий.

Первое условие — участие обеих сторон конфликта, которого на данный момент нет. Второе условие — учет исторического контекста, где Медведев указал, что Украина не существовала как отдельное государство до 1991 года и является осколком Российской империи. Третье условие — учет текущих реалий, где он отметил, что Украина находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию.

Ранее стало известно, что в августе состоятся встречи в Саудовской Аравии по Украине без участия России. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман выразил обещание информировать президента России Владимира Путина о результатах этих встреч.

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Переговоры с Украиной пока не нужны, так как киевское руководство должно признать свое поражение и «просить о пощаде». С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Сами переговоры с Украиной пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что нельзя игнорировать ссылки на Устав ООН и право наций на самоопределение, помимо суверенитета. Однако, по мнению Медведева, предложения о мире имеют шансы на успех только при выполнении трех ключевых условий. Первое условие — участие обеих сторон конфликта, которого на данный момент нет. Второе условие — учет исторического контекста, где Медведев указал, что Украина не существовала как отдельное государство до 1991 года и является осколком Российской империи. Третье условие — учет текущих реалий, где он отметил, что Украина находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию. Ранее стало известно, что в августе состоятся встречи в Саудовской Аравии по Украине без участия России. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман выразил обещание информировать президента России Владимира Путина о результатах этих встреч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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