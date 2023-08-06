Сальдо показал результат обстрела ВСУ Чонгарского моста. Фото

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ВСУ ударили по Чонгарскому мосту, заявил Владимир Сальдо Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ совершили обстрел ракетами Storm Shadow Чонгарского моста и поселка Чонгар в Херсонской области. Ракеты также попали в здание местной школы. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Главная подлость киевского режима — попадание в поселковую школу в Чонгаре», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что ВСУ также обстреляли Чонгарский мост, в результате чего он получил повреждения. Жертв в результате обстрела не найдено, заключил Сальдо.

Повреждения на Чонгарском мосту
Повреждения на Чонгарском мосту
Фото:
ВСУ обстреляли Чонгарский мост
ВСУ обстреляли Чонгарский мост
Фото:

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ВСУ совершили обстрел ракетами Storm Shadow Чонгарского моста и поселка Чонгар в Херсонской области. Ракеты также попали в здание местной школы. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Главная подлость киевского режима — попадание в поселковую школу в Чонгаре», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что ВСУ также обстреляли Чонгарский мост, в результате чего он получил повреждения. Жертв в результате обстрела не найдено, заключил Сальдо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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