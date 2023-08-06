ВСУ совершили обстрел ракетами Storm Shadow Чонгарского моста и поселка Чонгар в Херсонской области. Ракеты также попали в здание местной школы. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Главная подлость киевского режима — попадание в поселковую школу в Чонгаре», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что ВСУ также обстреляли Чонгарский мост, в результате чего он получил повреждения. Жертв в результате обстрела не найдено, заключил Сальдо.
Повреждения на Чонгарском мосту
Фото: telegram-канал Владимира Сальдо, t.me/SALDO_VGA/1054
ВСУ обстреляли Чонгарский мост
Фото: telegram-канал Владимира Сальдо, t.me/SALDO_VGA/1054
ВСУ совершили обстрел ракетами Storm Shadow Чонгарского моста и поселка Чонгар в Херсонской области. Ракеты также попали в здание местной школы. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Главная подлость киевского режима — попадание в поселковую школу в Чонгаре», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что ВСУ также обстреляли Чонгарский мост, в результате чего он получил повреждения. Жертв в результате обстрела не найдено, заключил Сальдо.