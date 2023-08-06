DPA: в Джидде обсуждали не только «формулу мира» Зеленского

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На саммите в Джидде обсуждали не только мирный план Владимира Зеленского, пишет DPA Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Джидде был обсужден альтернативный мирный план, предложенный Саудовской Аравией, помимо предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство DPA.

«Новый план вместе с рядом государств в Джидде представила принимающая сторона — Саудовская Аравия», — передает argumenti.ru со ссылкой на агентство. По информации DPA, который ссылается на дипломатические источники, этот новый план включает в себя сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными. Отмечается также, что на переговорах в Джидде Киев больше не настаивал на принятии мирного плана Зеленского.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия проводит переговоры по Украине в Джидде в августе с участием западных стран, но без России. Однако наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман планирует сообщить президенту России Владимиру Путину о результатах встречи по Украине.

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На переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Джидде был обсужден альтернативный мирный план, предложенный Саудовской Аравией, помимо предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство DPA. «Новый план вместе с рядом государств в Джидде представила принимающая сторона — Саудовская Аравия», — передает argumenti.ru со ссылкой на агентство. По информации DPA, который ссылается на дипломатические источники, этот новый план включает в себя сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными. Отмечается также, что на переговорах в Джидде Киев больше не настаивал на принятии мирного плана Зеленского. Ранее стало известно, что Саудовская Аравия проводит переговоры по Украине в Джидде в августе с участием западных стран, но без России. Однако наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман планирует сообщить президенту России Владимиру Путину о результатах встречи по Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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