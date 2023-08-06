DPA: в Джидде обсуждали не только «формулу мира» Зеленского

06 августа 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

На саммите в Джидде обсуждали не только мирный план Владимира Зеленского, пишет DPA Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Джидде был обсужден альтернативный мирный план, предложенный Саудовской Аравией, помимо предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство DPA. «Новый план вместе с рядом государств в Джидде представила принимающая сторона — Саудовская Аравия», — передает argumenti.ru со ссылкой на агентство. По информации DPA, который ссылается на дипломатические источники, этот новый план включает в себя сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными. Отмечается также, что на переговорах в Джидде Киев больше не настаивал на принятии мирного плана Зеленского. Ранее стало известно, что Саудовская Аравия проводит переговоры по Украине в Джидде в августе с участием западных стран, но без России. Однако наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман планирует сообщить президенту России Владимиру Путину о результатах встречи по Украине.

На переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Джидде был обсужден альтернативный мирный план, предложенный Саудовской Аравией, помимо предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство DPA. «Новый план вместе с рядом государств в Джидде представила принимающая сторона — Саудовская Аравия», — передает argumenti.ru со ссылкой на агентство. По информации DPA, который ссылается на дипломатические источники, этот новый план включает в себя сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными. Отмечается также, что на переговорах в Джидде Киев больше не настаивал на принятии мирного плана Зеленского. Ранее стало известно, что Саудовская Аравия проводит переговоры по Украине в Джидде в августе с участием западных стран, но без России. Однако наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман планирует сообщить президенту России Владимиру Путину о результатах встречи по Украине.