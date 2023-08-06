Один из участников нападения на ветерана СВО в Забайкалье задержан

В Забайкальском крае полицейскими был задержан один из участников известного нападения на гражданина в селе Нерчинский Завод, который имеет статус ветерана СВО. Об этом рассказали в МВД РФ.
«Задержан один из участников резонансного нападения на гражданина в селе Нерчинский Завод», — сообщается в telegram-канале МВД. Там добавили, что силовики из межмуниципального отдела МВД России «Газимуро-Заводский» доставили 27-летнего подозреваемого в полицейское участок.
В Забайкальском крае полицейскими был задержан один из участников известного нападения на гражданина в селе Нерчинский Завод, который имеет статус ветерана СВО. Об этом рассказали в МВД РФ. «Задержан один из участников резонансного нападения на гражданина в селе Нерчинский Завод», — сообщается в telegram-канале МВД. Там добавили, что силовики из межмуниципального отдела МВД России «Газимуро-Заводский» доставили 27-летнего подозреваемого в полицейское участок.