Один из участников нападения на ветерана СВО в Забайкалье задержан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Задержан один из нападавших на ветерана СВО, заявили в МВД РФ Фото:

В Забайкальском крае полицейскими был задержан один из участников известного нападения на гражданина в селе Нерчинский Завод, который имеет статус ветерана СВО. Об этом рассказали в МВД РФ.

«Задержан один из участников резонансного нападения на гражданина в селе Нерчинский Завод», — сообщается в telegram-канале МВД. Там добавили, что силовики из межмуниципального отдела МВД России «Газимуро-Заводский» доставили 27-летнего подозреваемого в полицейское участок.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Забайкальском крае полицейскими был задержан один из участников известного нападения на гражданина в селе Нерчинский Завод, который имеет статус ветерана СВО. Об этом рассказали в МВД РФ. «Задержан один из участников резонансного нападения на гражданина в селе Нерчинский Завод», — сообщается в telegram-канале МВД. Там добавили, что силовики из межмуниципального отдела МВД России «Газимуро-Заводский» доставили 27-летнего подозреваемого в полицейское участок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...