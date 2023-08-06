Почему возник конфликт с ветераном СВО в Забайкалье

Конфликт начался из-за неприязни к участникам СВО
В Забайкальском крае, в районе Нерчинский Завод, группа молодежи совершила жестокое избиение ветерана спецоперации на Украине, который лишился ноги во время боевых действий. URA.RU собрало всю информацию, которая известна о конфликте на данный момент.
- Полиция Забайкальского края сообщила, что группа людей, включая потерпевшего, находилась в кафе, где произошел конфликт с местными жителями. В результате инцидента ветеран получил телесные повреждения, а его автомобиль был поврежден.
- В компании, отдыхавшей в кафе, было два участника СВО с ранениями, которые серьезно ограничивали их передвижение. Когда к ним подошла компания молодых людей, они решили покинуть кафе, однако на улице снова столкнулись с теми же мужчинами.
- После словесной ссоры в кафе, посетители решили отправиться в свое родное село на автомобиле одного из участников СВО. Однако, заметив на дороге проезжавшую мимо компанию из кафе, они решили сделать обход через соседнюю деревню.
- После некоторого времени конфликтующие компании снова оказались вместе на одной дороге, где автомобиль участника СВО заглох. В результате произошел конфликт, в ходе которого, по утверждению источника «МК», с ветерана боевых действий были сорваны награды и сломан телефон.
- Напавшая на ветеранов СВО группа состояла, в основном, из молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет. Конфликт возник из-за неприязни со стороны нападавших к участникам спецоперации.
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