Почему возник конфликт с ветераном СВО в Забайкалье В Забайкальском крае компания молодежи избила ветерана СВО 06 августа 2023 в 20:36 Размер текста - 17 + Конфликт начался из-за неприязни к участникам СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Забайкальском крае, в районе Нерчинский Завод, группа молодежи совершила жестокое избиение ветерана спецоперации на Украине, который лишился ноги во время боевых действий. URA.RU собрало всю информацию, которая известна о конфликте на данный момент. Полиция Забайкальского края сообщила, что группа людей, включая потерпевшего, находилась в кафе, где произошел конфликт с местными жителями. В результате инцидента ветеран получил телесные повреждения, а его автомобиль был поврежден.

В компании, отдыхавшей в кафе, было два участника СВО с ранениями, которые серьезно ограничивали их передвижение. Когда к ним подошла компания молодых людей, они решили покинуть кафе, однако на улице снова столкнулись с теми же мужчинами.

После словесной ссоры в кафе, посетители решили отправиться в свое родное село на автомобиле одного из участников СВО. Однако, заметив на дороге проезжавшую мимо компанию из кафе, они решили сделать обход через соседнюю деревню.

После некоторого времени конфликтующие компании снова оказались вместе на одной дороге, где автомобиль участника СВО заглох. В результате произошел конфликт, в ходе которого, по утверждению источника «МК», с ветерана боевых действий были сорваны награды и сломан телефон.

Напавшая на ветеранов СВО группа состояла, в основном, из молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет. Конфликт возник из-за неприязни со стороны нападавших к участникам спецоперации. В Забайкальском крае, в районе Нерчинский Завод, группа молодежи совершила жестокое избиение ветерана спецоперации на Украине, который лишился ноги во время боевых действий. URA.RU собрало всю информацию, которая известна о конфликте на данный момент. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям