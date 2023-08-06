Под Челябинском с торгов за 22 млн рублей продают участок и дом бизнесмена-банкрота

07 августа 2023 в 06:50 Размер текста - 17 +

Участок площадью 943 кв. м. и дом площадью 470 кв. м. продают за 22 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на торги выставили земельный участок и дом, принадлежащие директору бывшего мельзавода «Победа» Александру Рискину. Имущество бизнесмена-банкрота на станции Смолино в Сосновском районе продают за 22 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте «Торги России». «Лот №415964. Земельный участок с кадастровым № 74:19:2006017:43 общей площадью 943 кв. м. по адресу: Челябинская область, Сосновский район, ст. Смолино, участок по генеральному плану 17. Жилое помещение (дом) с кадастровым № 74:19:2006017:76 общей площадью 469,9 кв. м. по адресу: Челябинская область, Сосновский район, ст. Смолино, ул. Лесная, 21», — указано на сайте. Уточняется, что начальная цена лота — 22 701 106 рублей. Имущество принадлежит должнику Рискину Александру Эммануиловичу, директору бывшего мельзавода «Победа». Завод был одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности в Челябинске. В 2008 году его подкосил кризис. Тогда компания задолжала зарплату 51 работнику. Выплатить людям деньги от Рискина потребовал лично генпрокурор России Юрий Чайка. В 2011 году суд признал ОАО «Победа» банкротом. Сам Рискин решением Арбитражного суда Челябинской области был признан банкротом в августе 2022 года. Тогда же была введена процедура продажи его имущества. Ранее в Челябинской области с торгов за 34 миллиона рублей продали недвижимость семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Как следует из данных «Федресурса», продажа состоялась в рамках банкротства ПО «Монтажник», которым владеет семья бывшего главы региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области на торги выставили земельный участок и дом, принадлежащие директору бывшего мельзавода «Победа» Александру Рискину. Имущество бизнесмена-банкрота на станции Смолино в Сосновском районе продают за 22 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте «Торги России». «Лот №415964. Земельный участок с кадастровым № 74:19:2006017:43 общей площадью 943 кв. м. по адресу: Челябинская область, Сосновский район, ст. Смолино, участок по генеральному плану 17. Жилое помещение (дом) с кадастровым № 74:19:2006017:76 общей площадью 469,9 кв. м. по адресу: Челябинская область, Сосновский район, ст. Смолино, ул. Лесная, 21», — указано на сайте. Уточняется, что начальная цена лота — 22 701 106 рублей. Имущество принадлежит должнику Рискину Александру Эммануиловичу, директору бывшего мельзавода «Победа». Завод был одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности в Челябинске. В 2008 году его подкосил кризис. Тогда компания задолжала зарплату 51 работнику. Выплатить людям деньги от Рискина потребовал лично генпрокурор России Юрий Чайка. В 2011 году суд признал ОАО «Победа» банкротом. Сам Рискин решением Арбитражного суда Челябинской области был признан банкротом в августе 2022 года. Тогда же была введена процедура продажи его имущества. Ранее в Челябинской области с торгов за 34 миллиона рублей продали недвижимость семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Как следует из данных «Федресурса», продажа состоялась в рамках банкротства ПО «Монтажник», которым владеет семья бывшего главы региона.