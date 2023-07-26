Недвижимость семьи челябинского экс-губернатора Дубровского за 34 миллиона продали с торгов

27 июля 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Компания семьи Бориса Дубровского избавилась от части своей недвижимости Фото: Илья Московец © URA.RU Часть недвижимости, принадлежащей семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, продана с торгов за 34 млн рублей. Как следует из данных «Федресурса», продажа состоялась в рамках банкротства ПО «Монтажник», которым владеет семья бывшего главы региона. «Сообщение о результатах торгов. Проданы активы лота № 2: цех по производству шлакоблоков и другие», — проинформировала конкурсный управляющий «Монтажника» Елена Соломка. Площадь цеха превысила три тысячи квадратных метров. Вместе с ним реализован административно-бытовой корпус площадью более тысячи квадратных метров, гараж и трансформаторная подстанция с электросетями. Также передано право аренды участка, назначение которого в публичной кадастровой карте обозначено как производственная база. Покупателем активов выступила компания «Вторметком» с доходами в 2022 году, согласно данным СБИС, почти в 142 млн рублей. При этом на первый и третий лот покупателей не нашлось. В списке распродаваемого имущества на торгах значились другие здания, газопровод и доля в праве собственности на трансформаторную подстанцию с проводами. ПО «Монтажник» обанкротился в 2020 году, а в июле 2023 года в компании продлили конкурсное производство. Землю и здания выставили на аукцион в июне, определив совокупную стоимость активов в 57,8 млн рублей. Дубровские владеют предприятием с 2017 года. Фирму приобрели, когда Дубровский-старший возглавлял регион. ПО «Монтажник» являлось генподрядчиком при возведении конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске и других объектов для саммитов ШОС и БРИКС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Часть недвижимости, принадлежащей семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, продана с торгов за 34 млн рублей. Как следует из данных «Федресурса», продажа состоялась в рамках банкротства ПО «Монтажник», которым владеет семья бывшего главы региона. «Сообщение о результатах торгов. Проданы активы лота № 2: цех по производству шлакоблоков и другие», — проинформировала конкурсный управляющий «Монтажника» Елена Соломка. Площадь цеха превысила три тысячи квадратных метров. Вместе с ним реализован административно-бытовой корпус площадью более тысячи квадратных метров, гараж и трансформаторная подстанция с электросетями. Также передано право аренды участка, назначение которого в публичной кадастровой карте обозначено как производственная база. Покупателем активов выступила компания «Вторметком» с доходами в 2022 году, согласно данным СБИС, почти в 142 млн рублей. При этом на первый и третий лот покупателей не нашлось. В списке распродаваемого имущества на торгах значились другие здания, газопровод и доля в праве собственности на трансформаторную подстанцию с проводами. ПО «Монтажник» обанкротился в 2020 году, а в июле 2023 года в компании продлили конкурсное производство. Землю и здания выставили на аукцион в июне, определив совокупную стоимость активов в 57,8 млн рублей. Дубровские владеют предприятием с 2017 года. Фирму приобрели, когда Дубровский-старший возглавлял регион. ПО «Монтажник» являлось генподрядчиком при возведении конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске и других объектов для саммитов ШОС и БРИКС.