«Ведомости»: Роскомнадзор начал блокировать серые сим-карты россиян

Роскомнадзор с августа начал требовать от операторов сотовой связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Об этом сообщают представители сотовых компаний.
«Роскомнадзор с начала августа стал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Речь идет о картах, которые раздаются у метро без заключения договора, или о корпоративных сим-картах, которые компании массово закупают для сотрудников», — передают информацию операторов связи «Ведомости».
Роскомнадзор рассылает списки номеров с неподтвержденными персональными данными, после чего в течение трех дней компания уведомляет абонента о необходимости актуализировать личную информацию. После этого клиенту дается 15 дней для внесения персональных данных через портал «Госуслуг», в салоне связи или через приложение оператора. По истечении этого срока, если персональные данные не были подтверждены, сим-карта блокируется. Абоненту необходимо уточнить ФИО, дату рождения и паспортные данные.
Ранее URA.RU сообщало, что в России планируют подключить сотовые телефоны к спутникам. В итоге пользователи мобильных телефонов смогут звонить и выходить в интернет в местах, где нет сотовой связи, к примеру, на Крайнем Севере.
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