06 августа 2023

«Ведомости»: Роскомнадзор начал блокировать серые сим-карты россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Роскомнадзор. Екатеринбург, роскомнадзор
Роскомнадзор требует у операторов блокировать сим-карты, владельцы которых не подтвердили персональные данные в течение 15 дней Фото:

Роскомнадзор с августа начал требовать от операторов сотовой связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Об этом сообщают представители сотовых компаний.

«Роскомнадзор с начала августа стал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Речь идет о картах, которые раздаются у метро без заключения договора, или о корпоративных сим-картах, которые компании массово закупают для сотрудников», — передают информацию операторов связи «Ведомости».

Роскомнадзор рассылает списки номеров с неподтвержденными персональными данными, после чего в течение трех дней компания уведомляет абонента о необходимости актуализировать личную информацию. После этого клиенту дается 15 дней для внесения персональных данных через портал «Госуслуг», в салоне связи или через приложение оператора. По истечении этого срока, если персональные данные не были подтверждены, сим-карта блокируется. Абоненту необходимо уточнить ФИО, дату рождения и паспортные данные.

Ранее URA.RU сообщало, что в России планируют подключить сотовые телефоны к спутникам. В итоге пользователи мобильных телефонов смогут звонить и выходить в интернет в местах, где нет сотовой связи, к примеру, на Крайнем Севере.

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Роскомнадзор с августа начал требовать от операторов сотовой связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Об этом сообщают представители сотовых компаний. «Роскомнадзор с начала августа стал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Речь идет о картах, которые раздаются у метро без заключения договора, или о корпоративных сим-картах, которые компании массово закупают для сотрудников», — передают информацию операторов связи «Ведомости». Роскомнадзор рассылает списки номеров с неподтвержденными персональными данными, после чего в течение трех дней компания уведомляет абонента о необходимости актуализировать личную информацию. После этого клиенту дается 15 дней для внесения персональных данных через портал «Госуслуг», в салоне связи или через приложение оператора. По истечении этого срока, если персональные данные не были подтверждены, сим-карта блокируется. Абоненту необходимо уточнить ФИО, дату рождения и паспортные данные. Ранее URA.RU сообщало, что в России планируют подключить сотовые телефоны к спутникам. В итоге пользователи мобильных телефонов смогут звонить и выходить в интернет в местах, где нет сотовой связи, к примеру, на Крайнем Севере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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