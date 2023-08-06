В Тюменской области работодатели планируют уволить более 500 сотрудников

07 августа 2023 в 08:19 Размер текста - 17 +

Специалисты службы занятости подбирают варианты для трудоустройства уволенным сотрудникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области работодателями с начала года и до конца лета будет сокращено более 680 человек. Об этом сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров. «С начала года на тюменских предприятиях были сокращены 484 работника. По состоянию на 27 июля 2023 г. до 31 августа 2023 г. работодателями Тюменской области заявлены сведения о поэтапном предполагаемом высвобождении 196 работников и 140 работников осенью 2023 года», — сообщил Сидоров в беседе с РБК Тюмень. Уточняется, что большая часть компаний, заявивших о сокращении сотрудников, проводят слияние, присоединение или разделение организаций. Все случаи, связанные с высвобождением работников берутся на контроль прокуратуры и Государственной инспекции труда в Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что компании Челябинской области стали реже увольнять сотрудников. Если в первом квартале по сокращению штатов уволили 15% опрошенных жителей, то во втором — только 10%. При этом выросло количество увольняющихся по собственному желанию: 71% против 68%.

В Тюменской области работодателями с начала года и до конца лета будет сокращено более 680 человек. Об этом сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров. «С начала года на тюменских предприятиях были сокращены 484 работника. По состоянию на 27 июля 2023 г. до 31 августа 2023 г. работодателями Тюменской области заявлены сведения о поэтапном предполагаемом высвобождении 196 работников и 140 работников осенью 2023 года», — сообщил Сидоров в беседе с РБК Тюмень. Уточняется, что большая часть компаний, заявивших о сокращении сотрудников, проводят слияние, присоединение или разделение организаций. Все случаи, связанные с высвобождением работников берутся на контроль прокуратуры и Государственной инспекции труда в Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что компании Челябинской области стали реже увольнять сотрудников. Если в первом квартале по сокращению штатов уволили 15% опрошенных жителей, то во втором — только 10%. При этом выросло количество увольняющихся по собственному желанию: 71% против 68%.