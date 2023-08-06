В Одесской области бойца ВСУ выгнали из кафе из-за жалоб на русскую музыку

В Белгороде-Днестровском Одесской области бойца ВСУ грубо выгнали из кафе после того, как он пожаловался на играющую в заведении русскую музыку. Об этом рассказал украинский журналист Константин Андриюк.
«Военный услышал в кафе русскую музыку. Подошел, сделал замечание и попросил выключить», — написал Андриюк у себя в соцсетях, передает РИА Новости. Однако администратор в грубой форме попросила военного покинуть заведение, после чего ее друзья выставили бойца на улицу.
Журналист уточнил, что в ответ на жалобу девушка заявила, что она болгарка и не собирается выслушивать претензии, касающиеся языка. Также она назвала военного «провокатором и идиотом».
Ранее стало известно, что в Киеве запретили исполнять российскую музыку в общественных местах, пишет RT. Сам закон против исполнения российских композиций был подписан еще в прошлом году. Недавно в Верховной раде заявили о намерении увеличить штрафы за нарушение этого указа, передает
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