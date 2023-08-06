06 августа 2023

В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности

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Екатеринбургский школьник зарезал девушку Фото:

Убийцей 17-летней девушки на Старой Сортировке в Екатеринбурге, предположительно, является пятнадцатилетний школьник. Подросток зарезал девушку из-за ревности. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Надеждинской.

«Погибшей девушке было 17 лет. Зарезал ее 15-летний парень. Подросток пошел на преступление из-за ревности», — пишет Е1.RU, ссылаясь на источник.

Редакция URA.RU обратилась в управление СК РФ по Свердловской области. В ведомстве не стали комментировать ситуацию.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге в ночь на 7 августа жестоко убили девушку. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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Убийцей 17-летней девушки на Старой Сортировке в Екатеринбурге, предположительно, является пятнадцатилетний школьник. Подросток зарезал девушку из-за ревности. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Надеждинской. «Погибшей девушке было 17 лет. Зарезал ее 15-летний парень. Подросток пошел на преступление из-за ревности», — пишет Е1.RU, ссылаясь на источник. Редакция URA.RU обратилась в управление СК РФ по Свердловской области. В ведомстве не стали комментировать ситуацию. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге в ночь на 7 августа жестоко убили девушку. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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