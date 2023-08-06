В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности

Убийцей 17-летней девушки на Старой Сортировке в Екатеринбурге, предположительно, является пятнадцатилетний школьник. Подросток зарезал девушку из-за ревности. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Надеждинской.
«Погибшей девушке было 17 лет. Зарезал ее 15-летний парень. Подросток пошел на преступление из-за ревности», — пишет Е1.RU, ссылаясь на источник.
Редакция URA.RU обратилась в управление СК РФ по Свердловской области. В ведомстве не стали комментировать ситуацию.
Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге в ночь на 7 августа жестоко убили девушку. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
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