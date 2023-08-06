Китай может отказаться от тюменского зерна

Тюменский Россельхозцентр обнаружил на полях сорняк, который помешает экспорту зерна в КНР

07 августа 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Зараженное зерно не сможет получить нужные для экспорта сертификаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Специалисты тюменского филиала Россельхозцентра обнаружили в двух районах области сорняки, которые могут помешать экспорту местной продукции, в том числе, в Китай. О том, что посевы заражены карантинными для КНР растениями, сообщают агрономы ведомства. «На данный момент проведены обследования озимых и яровых зерновых культур на наличие сорной растительности, карантинной для основных стран-импортеров российского зерна, на площади 38,8 тысяч гектаров. У предприятий, которые занимаются экспортом зерна, в том числе, в Китай, заражена площадь 3,38 тысяч гектаров», — рассказали эксперты Россельхозцентра. Агрономы пояснили, что экспортеры могут столкнуться с трудностями при экспорте зараженного зерна, даже если в России сорняк не считается карантинным. «У стран-импортеров есть свои фитосанитарные требования, экспортеры обязаны их соблюдать. Если зерно не будет соответствовать требованиям, производителю откажут в получении фитосанитарного сертификата, и отправить зерно на экспорт он не сможет», — добавили URA.RU в Россельхозцентре. Ранее агентство рассказало о том, что Тюменская область стремится нарастить экспортный потенциал. Основные инструменты — прямые переговоры с потенциальными покупателями и участие в бизнес-миссиях.

Специалисты тюменского филиала Россельхозцентра обнаружили в двух районах области сорняки, которые могут помешать экспорту местной продукции, в том числе, в Китай. О том, что посевы заражены карантинными для КНР растениями, сообщают агрономы ведомства. «На данный момент проведены обследования озимых и яровых зерновых культур на наличие сорной растительности, карантинной для основных стран-импортеров российского зерна, на площади 38,8 тысяч гектаров. У предприятий, которые занимаются экспортом зерна, в том числе, в Китай, заражена площадь 3,38 тысяч гектаров», — рассказали эксперты Россельхозцентра. Агрономы пояснили, что экспортеры могут столкнуться с трудностями при экспорте зараженного зерна, даже если в России сорняк не считается карантинным. «У стран-импортеров есть свои фитосанитарные требования, экспортеры обязаны их соблюдать. Если зерно не будет соответствовать требованиям, производителю откажут в получении фитосанитарного сертификата, и отправить зерно на экспорт он не сможет», — добавили URA.RU в Россельхозцентре. Ранее агентство рассказало о том, что Тюменская область стремится нарастить экспортный потенциал. Основные инструменты — прямые переговоры с потенциальными покупателями и участие в бизнес-миссиях.