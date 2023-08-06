Пермские ветераны СВО отреагировали на избиение участника спецоперации в Забайкалье

Пермские ветераны СВО пообещали жесткий ответ в случае нападения на участников спецоперации

07 августа 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Пермские ветераны СВО пообещали защищать своих товарищей Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермские ветераны спецоперации готовы дать «жесткий ответ» в случае нападение на участников СВО в Прикамье. О реакции пермяков на избиение участника боевых действий на Украине написано в telegram-канале «Прикамские витязи». «Случаев нападения на наших бойцов становится все больше. Злоумышленники руководствуются разными целями (попытки завладеть зарплатой участников СВО, политические мотивы и т. д.). В Пермском крае подобные явления будем пресекать максимально жестко и оперативно», — говорится в telegram-канале, который ведут пермские ветераны спецоперации. По их словам, сейчас бывшие и действующие участники боевых действий создают свои чаты, которые позволяют им «быть на связи». 6 августа стало известно о жестоком избиении группой молодежи в Забайкальском крае тяжелораненого на фронте ветерана спецоперации. Он, вместе со своим товарищем, находился в кафе, где у мужчин произошла словесная перепалка с молодежью. После словесной ссоры участники СВО покинули заведение, однако столкнулись с той же компанией уже на дороге, где и был избит участник боевых действий. Сейчас один из участников нападения задержан.

Пермские ветераны спецоперации готовы дать «жесткий ответ» в случае нападение на участников СВО в Прикамье. О реакции пермяков на избиение участника боевых действий на Украине написано в telegram-канале «Прикамские витязи». «Случаев нападения на наших бойцов становится все больше. Злоумышленники руководствуются разными целями (попытки завладеть зарплатой участников СВО, политические мотивы и т. д.). В Пермском крае подобные явления будем пресекать максимально жестко и оперативно», — говорится в telegram-канале, который ведут пермские ветераны спецоперации. По их словам, сейчас бывшие и действующие участники боевых действий создают свои чаты, которые позволяют им «быть на связи». 6 августа стало известно о жестоком избиении группой молодежи в Забайкальском крае тяжелораненого на фронте ветерана спецоперации. Он, вместе со своим товарищем, находился в кафе, где у мужчин произошла словесная перепалка с молодежью. После словесной ссоры участники СВО покинули заведение, однако столкнулись с той же компанией уже на дороге, где и был избит участник боевых действий. Сейчас один из участников нападения задержан.