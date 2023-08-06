06 августа 2023
05 августа 2023

Пермские ветераны СВО отреагировали на избиение участника спецоперации в Забайкалье

Пермские ветераны СВО пообещали жесткий ответ в случае нападения на участников спецоперации
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Конференция фонда "Добровольцы Донбасса". Пермь, участники боевых действий, ветераны сво
Пермские ветераны СВО пообещали защищать своих товарищей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пермские ветераны спецоперации готовы дать «жесткий ответ» в случае нападение на участников СВО в Прикамье. О реакции пермяков на избиение участника боевых действий на Украине написано в telegram-канале «Прикамские витязи».

«Случаев нападения на наших бойцов становится все больше. Злоумышленники руководствуются разными целями (попытки завладеть зарплатой участников СВО, политические мотивы и т. д.). В Пермском крае подобные явления будем пресекать максимально жестко и оперативно», — говорится в telegram-канале, который ведут пермские ветераны спецоперации. По их словам, сейчас бывшие и действующие участники боевых действий создают свои чаты, которые позволяют им «быть на связи».

6 августа стало известно о жестоком избиении группой молодежи в Забайкальском крае тяжелораненого на фронте ветерана спецоперации. Он, вместе со своим товарищем, находился в кафе, где у мужчин произошла словесная перепалка с молодежью. После словесной ссоры участники СВО покинули заведение, однако столкнулись с той же компанией уже на дороге, где и был избит участник боевых действий. Сейчас один из участников нападения задержан.

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Пермские ветераны спецоперации готовы дать «жесткий ответ» в случае нападение на участников СВО в Прикамье. О реакции пермяков на избиение участника боевых действий на Украине написано в telegram-канале «Прикамские витязи». «Случаев нападения на наших бойцов становится все больше. Злоумышленники руководствуются разными целями (попытки завладеть зарплатой участников СВО, политические мотивы и т. д.). В Пермском крае подобные явления будем пресекать максимально жестко и оперативно», — говорится в telegram-канале, который ведут пермские ветераны спецоперации. По их словам, сейчас бывшие и действующие участники боевых действий создают свои чаты, которые позволяют им «быть на связи». 6 августа стало известно о жестоком избиении группой молодежи в Забайкальском крае тяжелораненого на фронте ветерана спецоперации. Он, вместе со своим товарищем, находился в кафе, где у мужчин произошла словесная перепалка с молодежью. После словесной ссоры участники СВО покинули заведение, однако столкнулись с той же компанией уже на дороге, где и был избит участник боевых действий. Сейчас один из участников нападения задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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