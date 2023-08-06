Тюменские дачники задолжали миллионы за коммунальные услуги

«Газпром энергосбыт Тюмень» взыщет долги с тюменских СНТ через суд

07 августа 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Садоводы не оплачивают электроэнергию на протяжении нескольких лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские садоводы задолжали АО «Газпром энергосбыт Тюмень» миллионы рублей за оказанные коммунальные услуги. Об этом URA.RU рассказала ведущий специалист управления по связям с общественностью компании Елена Семенова. «Есть СНТ, которые должны компании больше двух миллионов рублей, они не платят за электроэнергию около двух лет. Пример — СНТ „Природа“, у которого долг за 21 месяц составляет 2,05 миллиона. Причем ситуация с хроническими долгами у СНТ носит хронический характер. Когда другие меры взыскания не действуют, нам приходится вводить против СНТ процедуру банкротства», — пояснила URA.RU Семенова. По ее словам, основные причины долгов — отказ дачников вносить деньги в кассу СНТ и неоплата счетов председателями садоводческих товариществ. Чтобы этого избежать, энергетики советуют передать сети специализированным компаниям и заключить с поставщиком персональные договоры. «Тогда садовод будет оплачивать только индивидуальное потребление, а потери в сетях лягут на плечи сетевой компании», — добавила Семенова. Ранее URA.RU рассказало, что «Газпром энергосбыт Тюмень» уже выдвинуло банкротные иски против трех тюменских СНТ. Во всех трех случаях оплата электроэнергии производится по единому для товарищества счету.

Тюменские садоводы задолжали АО «Газпром энергосбыт Тюмень» миллионы рублей за оказанные коммунальные услуги. Об этом URA.RU рассказала ведущий специалист управления по связям с общественностью компании Елена Семенова. «Есть СНТ, которые должны компании больше двух миллионов рублей, они не платят за электроэнергию около двух лет. Пример — СНТ „Природа“, у которого долг за 21 месяц составляет 2,05 миллиона. Причем ситуация с хроническими долгами у СНТ носит хронический характер. Когда другие меры взыскания не действуют, нам приходится вводить против СНТ процедуру банкротства», — пояснила URA.RU Семенова. По ее словам, основные причины долгов — отказ дачников вносить деньги в кассу СНТ и неоплата счетов председателями садоводческих товариществ. Чтобы этого избежать, энергетики советуют передать сети специализированным компаниям и заключить с поставщиком персональные договоры. «Тогда садовод будет оплачивать только индивидуальное потребление, а потери в сетях лягут на плечи сетевой компании», — добавила Семенова. Ранее URA.RU рассказало, что «Газпром энергосбыт Тюмень» уже выдвинуло банкротные иски против трех тюменских СНТ. Во всех трех случаях оплата электроэнергии производится по единому для товарищества счету.