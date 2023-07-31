Тюменский энергетический гигант банкротит садовые товарищества за долги

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» подало иски против трех тюменских СНТ из-за коммунальных долгов

01 августа 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Долги за электричество у СНТ появляются из-за потерь в сетях или по вине самих дачников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «Газпром энергосбыт Тюмень» выступила с банкротными исками против трех садовых товариществ, расположенных на территории Тюменской области. О регистрации исковых заявлений сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Зарегистрированы три исковых заявления, во всех случаях истец — АО „Газпром энергосбыт Тюмень“. Ответчики — садовые некоммерческие товарищества „Дорожник“, „Природа“ и „Виктория-3“, находящиеся на территории Тюменской области. Суммы исковых претензий не называются, заявления пока не поступили в работу», — сообщает картотека. В системе СБИС информации о долгах СНТ перед поставщиком электроэнергии тоже нет, однако во всех трех случаях обозначены намерения подать иск о банкротстве. Как пояснил URA.RU председатель тюменского межрегионального отделения союза садоводов России Алексей Кучеров, подобные долги у СНТ, как правило, появляются, когда в товариществе заключен единый договор, а за расчеты отвечает единственный счетчик. «У садоводов с 2016 года есть возможность передать электросети сетевым компаниям и заключить прямые договоры с поставщиками электроэнергии. Союз садоводов рекомендует сделать это всем дачникам, при этом обязательно обратить внимание поставщика, что это не новое подключение, а новый договор в рамках уже существующей точки — так удастся избежать лишних расходов», — сообщил URA.RU Кучеров. По его слвоам, новое подключение сегодня обойдется садоводам в среднем в 45-50 тысяч рублей. URA.RU направило запрос в энергосбытовую компанию, на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что электроэнергия — не единственный ресурс, из-за которого тюменские дачники готовы поссориться с председателями СНТ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Газпром энергосбыт Тюмень» выступила с банкротными исками против трех садовых товариществ, расположенных на территории Тюменской области. О регистрации исковых заявлений сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Зарегистрированы три исковых заявления, во всех случаях истец — АО „Газпром энергосбыт Тюмень“. Ответчики — садовые некоммерческие товарищества „Дорожник“, „Природа“ и „Виктория-3“, находящиеся на территории Тюменской области. Суммы исковых претензий не называются, заявления пока не поступили в работу», — сообщает картотека. В системе СБИС информации о долгах СНТ перед поставщиком электроэнергии тоже нет, однако во всех трех случаях обозначены намерения подать иск о банкротстве. Как пояснил URA.RU председатель тюменского межрегионального отделения союза садоводов России Алексей Кучеров, подобные долги у СНТ, как правило, появляются, когда в товариществе заключен единый договор, а за расчеты отвечает единственный счетчик. «У садоводов с 2016 года есть возможность передать электросети сетевым компаниям и заключить прямые договоры с поставщиками электроэнергии. Союз садоводов рекомендует сделать это всем дачникам, при этом обязательно обратить внимание поставщика, что это не новое подключение, а новый договор в рамках уже существующей точки — так удастся избежать лишних расходов», — сообщил URA.RU Кучеров. По его слвоам, новое подключение сегодня обойдется садоводам в среднем в 45-50 тысяч рублей. URA.RU направило запрос в энергосбытовую компанию, на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что электроэнергия — не единственный ресурс, из-за которого тюменские дачники готовы поссориться с председателями СНТ.