Курс доллара приблизился к уровню начала спецоперации на Украине

Курс доллара достиг 96,2 рубля
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Доллар приближается к сумме на момент начала украинского конфликта Фото:

Курс доллара достиг 96,2 рубля, тем самым приблизившись к сумме на момент начала спецоперации на Украине в 98 рублей. Об этом сообщают данные Мосбиржи.

Ранее стало известно, что доллар достиг 95 рублей, что стало рекордом с марта 2022 года. Финансист Алексей Гаврилов допустил, что вскоре американская валюта может стать выше 100 рублей.

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Курс доллара достиг 96,2 рубля, тем самым приблизившись к сумме на момент начала спецоперации на Украине в 98 рублей. Об этом сообщают данные Мосбиржи. Ранее стало известно, что доллар достиг 95 рублей, что стало рекордом с марта 2022 года. Финансист Алексей Гаврилов допустил, что вскоре американская валюта может стать выше 100 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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