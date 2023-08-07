Курс доллара приблизился к уровню начала спецоперации на Украине

Доллар приближается к сумме на момент начала украинского конфликта
Курс доллара достиг 96,2 рубля, тем самым приблизившись к сумме на момент начала спецоперации на Украине в 98 рублей. Об этом сообщают данные Мосбиржи.
Ранее стало известно, что доллар достиг 95 рублей, что стало рекордом с марта 2022 года. Финансист Алексей Гаврилов допустил, что вскоре американская валюта может стать выше 100 рублей.
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