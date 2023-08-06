06 августа 2023

Школьник, зарезавший 17-летнюю подругу в Екатеринбурге, чуть не погиб месяц назад

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Нож. Екатеринбург, убийство, нападение, жертва, угроза, преступление, нож
Подросток, зарезавший свою подругу, чуть не умер под колесами автомобиля Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности

Екатеринбургский школьник, который из-за ревности зарезал свою подругу, чуть не погиб месяц назад из-за приема крепких алкогольных напитков. Подросток с затуманенным разумом едва не угодил под колеса автомобиля. Об этом журналисту URA.RU рассказал читатель агентства на условиях анонимности.

«Он уже много раз был замечен в состоянии алкогольного опьянения. Месяц назад он с друзьями выпивал крепкие напитки, среди которых, в том числе был коньяк. Будучи пьяным, он чуть не попал под колеса автомобиля на улице Пехотинцев. Водитель автомобиля тогда крикнул ему вслед несколько ругательных слов, а друзья оттащили его. И вообще, он и без алкоголя сам по себе очень агрессивный и вспыльчивый», — отметил собеседник агентства.

В Екатеринбурге школьник зарезал свою подругу. Девушке было 17 лет. Поножовщина произошла в жилом доме на улице Надеждинской, что в районе Старой Сортировки. Позже подросток признался в содеянном. Силовики выясняют все обстоятельства трагедии. Вся актуальная информация о кровавом квартирнике — в сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбургский школьник, который из-за ревности зарезал свою подругу, чуть не погиб месяц назад из-за приема крепких алкогольных напитков. Подросток с затуманенным разумом едва не угодил под колеса автомобиля. Об этом журналисту URA.RU рассказал читатель агентства на условиях анонимности. «Он уже много раз был замечен в состоянии алкогольного опьянения. Месяц назад он с друзьями выпивал крепкие напитки, среди которых, в том числе был коньяк. Будучи пьяным, он чуть не попал под колеса автомобиля на улице Пехотинцев. Водитель автомобиля тогда крикнул ему вслед несколько ругательных слов, а друзья оттащили его. И вообще, он и без алкоголя сам по себе очень агрессивный и вспыльчивый», — отметил собеседник агентства. В Екатеринбурге школьник зарезал свою подругу. Девушке было 17 лет. Поножовщина произошла в жилом доме на улице Надеждинской, что в районе Старой Сортировки. Позже подросток признался в содеянном. Силовики выясняют все обстоятельства трагедии. Вся актуальная информация о кровавом квартирнике — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...