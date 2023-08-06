06 августа 2023

Екатеринбургский школьник хотел расчленить убитую им 17-летнюю девушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, девушка погибла от ножевых ранений Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности

Екатеринбургский школьник, подозреваемый в убийстве из ревности своей 17-летней подруги, намеревался расчленить свою жертву, чтобы скрыть следы преступления. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

«После совершенного убийства у парня были мысли расчленить свою жертву. Однако этого он сделать не смог — был не в том состоянии, выпил слишком много алкоголя. Хотя кое-какие попытки предпринял», — сказал собеседник агентства.

По его словам, юноша из благополучной семьи, но состоит на учете за драки и прогулы в школе. «Возникает вопрос о профилактической работе с этим подростком. Почему, зная о его проблемах, ему, например, не предоставили путевку в лагерь, не подобрали интересное занятие, не нашли значимого взрослого? Преступление произошло от незанятости школьника», — высказал мнение источник.

По одной из версий, убийство 17-летней девушки произошло на почве ревности. Инцидент случился в микрорайоне Старая Сортировка на улице Надеждинская.

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Екатеринбургский школьник, подозреваемый в убийстве из ревности своей 17-летней подруги, намеревался расчленить свою жертву, чтобы скрыть следы преступления. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «После совершенного убийства у парня были мысли расчленить свою жертву. Однако этого он сделать не смог — был не в том состоянии, выпил слишком много алкоголя. Хотя кое-какие попытки предпринял», — сказал собеседник агентства. По его словам, юноша из благополучной семьи, но состоит на учете за драки и прогулы в школе. «Возникает вопрос о профилактической работе с этим подростком. Почему, зная о его проблемах, ему, например, не предоставили путевку в лагерь, не подобрали интересное занятие, не нашли значимого взрослого? Преступление произошло от незанятости школьника», — высказал мнение источник. По одной из версий, убийство 17-летней девушки произошло на почве ревности. Инцидент случился в микрорайоне Старая Сортировка на улице Надеждинская.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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