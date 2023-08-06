Екатеринбургский школьник хотел расчленить убитую им 17-летнюю девушку

07 августа 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Предположительно, девушка погибла от ножевых ранений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности Екатеринбургский школьник, подозреваемый в убийстве из ревности своей 17-летней подруги, намеревался расчленить свою жертву, чтобы скрыть следы преступления. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «После совершенного убийства у парня были мысли расчленить свою жертву. Однако этого он сделать не смог — был не в том состоянии, выпил слишком много алкоголя. Хотя кое-какие попытки предпринял», — сказал собеседник агентства. По его словам, юноша из благополучной семьи, но состоит на учете за драки и прогулы в школе. «Возникает вопрос о профилактической работе с этим подростком. Почему, зная о его проблемах, ему, например, не предоставили путевку в лагерь, не подобрали интересное занятие, не нашли значимого взрослого? Преступление произошло от незанятости школьника», — высказал мнение источник. По одной из версий, убийство 17-летней девушки произошло на почве ревности. Инцидент случился в микрорайоне Старая Сортировка на улице Надеждинская.

Екатеринбургский школьник, подозреваемый в убийстве из ревности своей 17-летней подруги, намеревался расчленить свою жертву, чтобы скрыть следы преступления. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «После совершенного убийства у парня были мысли расчленить свою жертву. Однако этого он сделать не смог — был не в том состоянии, выпил слишком много алкоголя. Хотя кое-какие попытки предпринял», — сказал собеседник агентства. По его словам, юноша из благополучной семьи, но состоит на учете за драки и прогулы в школе. «Возникает вопрос о профилактической работе с этим подростком. Почему, зная о его проблемах, ему, например, не предоставили путевку в лагерь, не подобрали интересное занятие, не нашли значимого взрослого? Преступление произошло от незанятости школьника», — высказал мнение источник. По одной из версий, убийство 17-летней девушки произошло на почве ревности. Инцидент случился в микрорайоне Старая Сортировка на улице Надеждинская.