В Госдуме предложили списать долги участникам СВО, получившим тяжелые травмы

Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект о списании долгов для участников операции на Украине, которые погибли или стали инвалидами первой группы. Об этом рассказал секретарь Генсовета фракции «Единая Россия», глава рабочей группы Андрей Турчак.
«Внесли в Госдуму законопроект о прекращении обязательств по договорам поручительства участников СВО, которые погибли в ходе спецоперации, умерли от полученного увечья или стали инвалидами первой группы», — написал Андрей Турчак в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что инициатива подготовлена рабочей группой по вопросам спецоперации.
Турчак отметил, что в настоящий момент при поручительстве по кредиту, долги переходят на его наследников. Новый законопроект позволит этого избежать. «Если боец отдал долг Родине до самого конца, то Родина обязана взять на себя его долги», — подытожил Турчак.
Ранее секретарь Генсовета фракции подчеркивал, что «Единая Россия» стала инициатором 40% законов, направленных на поддержку участников спецоперации. Одна из последних инициатив касалась поддержки работодателей, которые будут трудоустраивать вернувшихся со спецоперации работников.
Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект о списании долгов для участников операции на Украине, которые погибли или стали инвалидами первой группы. Об этом рассказал секретарь Генсовета фракции «Единая Россия», глава рабочей группы Андрей Турчак. «Внесли в Госдуму законопроект о прекращении обязательств по договорам поручительства участников СВО, которые погибли в ходе спецоперации, умерли от полученного увечья или стали инвалидами первой группы», — написал Андрей Турчак в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что инициатива подготовлена рабочей группой по вопросам спецоперации. Турчак отметил, что в настоящий момент при поручительстве по кредиту, долги переходят на его наследников. Новый законопроект позволит этого избежать. «Если боец отдал долг Родине до самого конца, то Родина обязана взять на себя его долги», — подытожил Турчак. Ранее секретарь Генсовета фракции подчеркивал, что «Единая Россия» стала инициатором 40% законов, направленных на поддержку участников спецоперации. Одна из последних инициатив касалась поддержки работодателей, которые будут трудоустраивать вернувшихся со спецоперации работников.