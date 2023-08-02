Турчак: работодатели получат льготы за трудоустройство участников СВО

02 августа 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак предложил поощрять работодателей за трудоустройство участников СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, добавляющий новую льготу для работодателей. Если они будут трудоустраивать работников, которые ранее участвовали в спецоперации на Украине, то смогут автоматически получить статус социального предпринимателя и соответствующие льготы. С такой инициативой выступил секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак. «Эта мера сделает для работодателей более привлекательным трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации. <…> Для нанимателей станут доступны гранты, аренда недвижимости на льготных условиях, информационная поддержка, помощь в поиске новых партнеров и многие другие инструменты развития бизнеса», — подчеркнул Андрей Турчак. Его слова приводятся на официальном сайте партии «Единая Россия». До этого статус социального предпринимателя могли иметь юридические лица, в штате которых работают не менее половины граждан, входящих в уязвленную социальную категорию: инвалиды, пенсионеры и прочие. По словам Турчака, правительство положительно высказалось по поводу данной инициативы. «Единая Россия» стала инициатором 40% законов, направленных в Госдуму, которые касаются поддержки участников спецоперации и их семей. В их проработке участвовала рабочая группа по вопросам СВО, возглавляемая Андреем Турчаком. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, добавляющий новую льготу для работодателей. Если они будут трудоустраивать работников, которые ранее участвовали в спецоперации на Украине, то смогут автоматически получить статус социального предпринимателя и соответствующие льготы. С такой инициативой выступил секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак. «Эта мера сделает для работодателей более привлекательным трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации. <…> Для нанимателей станут доступны гранты, аренда недвижимости на льготных условиях, информационная поддержка, помощь в поиске новых партнеров и многие другие инструменты развития бизнеса», — подчеркнул Андрей Турчак. Его слова приводятся на официальном сайте партии «Единая Россия». До этого статус социального предпринимателя могли иметь юридические лица, в штате которых работают не менее половины граждан, входящих в уязвленную социальную категорию: инвалиды, пенсионеры и прочие. По словам Турчака, правительство положительно высказалось по поводу данной инициативы. «Единая Россия» стала инициатором 40% законов, направленных в Госдуму, которые касаются поддержки участников спецоперации и их семей. В их проработке участвовала рабочая группа по вопросам СВО, возглавляемая Андреем Турчаком.